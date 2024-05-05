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NBA》自我犧牲退居替補、快艇仍一輪遊 魏斯布魯克有話要說

2024/05/05 14:12

魏斯布魯克。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「忍者龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在快艇本季迎來哈登（James Harden）後，自願退居替補角色，球隊磨合後逐漸找到節奏。然而季後賽傷了雷納德（Kawhi Leonard）之下，快艇最終以2：4遭獨行俠擊沉，魏少沉澱一天後，在個人Instagram現實動態上發長文，講述自己今年賽季的想法與心聲。

魏斯布魯克說道，「我經常成為許多『消息來源』或是體育媒體茶餘飯後的對象，我想在球季結束後與大家分享我真實的想法與心聲。請你們理解，你們看到任何關於我曾或未曾發表過的言論，都可能是捏造的。分享對事情的看法或想法，對我來說從不是件難事，而在大多數情況下，我選擇將這些想法留在自己心中。」

「我想向快艇隊和我所有的球迷分享我的一些真實感受，這對很多人來說是一段艱難的時期，因為人們對他們寄予厚望。也因此，迫於壓力去杜撰故事，或指責我們賽季失望結局的原因，都是可以理解的。」魏斯布魯克坦言。

「我很享受這一年，努力付出並為團隊注入活力，利用每次獲得的機會替球隊帶來更多火花。我認為我過去和現在都非常願意承擔新的角色，並且做出適當的犧牲，期盼能夠讓這支球隊變得更好。我希望能有更好的結果，但我也享受著與隊友在場上奮戰的每一刻，他們在整個球季給予我支持。我希望自己能夠以更好、更強大的姿態回歸，並保持迎接各種角色的渴望，繼續讓我們處於勝利的最佳位置！」魏斯布魯克表示。

35歲的魏斯布魯克本季出賽68場，其中有11場先發，場均22.5分鐘、11.1分、4.5助攻均寫下生涯新低，另有5.0籃板、1.1抄截，投籃命中率45.4%，三分命中率27.3%。季後賽6場比賽，魏斯布魯克全數替補上陣，場均19分鐘，繳出6.3分4.2籃板1.7助攻1.2抄截，投籃命中率26%，三分命中率12.5%。

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