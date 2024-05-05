中職》兄弟新秀代班游擊有模有樣 1數據竟勝過江坤宇

楊祥禾。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟當家游擊手江坤宇受傷缺陣，5月中才能打復健賽，代班的21歲新秀楊祥禾雖然在打擊上發揮有限，守備卻頂住4連霸游擊金手套的空缺，總教練平野惠一認為，他在守備的表現非常努力，相信累積更多經驗，一定會打得更棒。

楊祥禾昨在2局下吞K，連續5打席三振追平彭政閔等人、並列隊史第2長紀錄，但他在5局短打上壘串聯攻勢，6局再敲安打，打擊率升至1成21。他坦言，打擊策略還不是那麼完整，打起來會有點急。

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然而，楊祥禾先發11場游擊之中，有64個守備機會，只有1次失誤。本季鎮守至少10場先發游擊的選手中，楊祥禾平均每場先發有5.8個守備機會，高居聯盟第一，比暫居第2的江坤宇的5.2個還要多，顯示守備範圍並不小，不少象迷會跟他的守備跟「阿坤」比較。

楊祥禾直言，「阿坤」的守備不只是中職全聯盟、甚至在亞洲也是守備能力頂尖的游擊手。他坦言，一開始上來頂替時，多少會有壓力，「但守備是我最重要的工作，一定要做好，就算有時打不好會影響，從休息室走到游擊時，必須快速冷靜下來。」

楊祥禾打擊上的揮空率仍過高，總計出賽12場就吞下10次三振，他坦言，打擊不像守備穩定，盡自己最大能力把該做的做好，上壘讓前段棒次去進攻。

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