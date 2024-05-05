中職》「所有東西都是Mr.洪給我的」 德伍一席話震撼陳瑞振

陳瑞振。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕前兄弟象經典洋砲德伍退役後轉戰金融業，現任摩根史坦利財務規劃副總裁，樂天桃猿首席教練陳瑞振昔日曾與德伍並肩作戰兩年，他說，「當年德伍很疼我，真的對我非常好。」

1997年德伍加盟兄弟象，隔年陳瑞振披黃衫，他說，「德伍自主性很好，都知道要做什麼，其實他全身都是傷，但不會告訴教練，賽前都會自己偷偷做治療，每當我受傷，他都會教我怎麼舒緩傷痛。」

請繼續往下閱讀...

陳瑞振笑說，德伍的觀念是每天都要下場比賽，即使有傷也一樣，職業球員就是要這樣，「有時候我的傷比較嚴重，他就會含著大拇指笑我，意思是說我還像個小孩子一樣，沒辦法比賽。」

陳瑞振表示，德伍許多觀念都深深影響著他，德伍來台第一年拿到打擊、安打和打點王，結果隔年因假球案票房不好，月薪從1萬5千美元被砍到只剩8千美元，幾乎都快腰斬，但德伍都沒什麼反應，也沒有任何怨言。

當時兄弟防護員兼翻譯衣思訓好奇地跑去問德伍，「我看你被扣薪都沒什麼影響耶。」德伍淡淡地說，「我的車子是Mr.洪（兄弟象領隊洪瑞河）給我的，我的房子是Mr.洪給我的，我結婚也是Mr.洪給我的，所有東西都是Mr.洪給我的，有什麼好不滿意的？」

陳瑞振說，當時他在旁邊聽到兩人對話深受震撼，現在職業選手心態是有表現就該得到多少報酬，這是職業運動沒錯，但做人有時候可以厚道一點，「我在職棒那麼多年，不曾跟公司談過1次薪水，就是受德伍影響。」

由於衣思訓身兼兄弟翻譯，因此跟德伍最要好，陳瑞振說，十幾年前臉書剛流行時，衣Sir（衣思訓）透過臉書找德伍，一直找、找很久，有一天到球場衣Sir就說，「我終於找到德伍了！」

衣思訓就對陳瑞振說，「你知道德伍第一句話講什麼嗎？他說，那個『小孩子』現在在做什麼？我就說他在當兄弟象總教練，德伍嚇一大跳。」陳瑞振聽完哈哈大笑。

陳瑞振透露，當年衣Sir透過臉書找到德伍，當時還在銀行當理財專員，住亞特蘭大，沒想到現在做到副總裁，真是厲害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法