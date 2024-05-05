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中職》一生只羨慕5個人 吳俊良一一細數

2024/05/05 15:30

吳俊良。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅5月復古月主題活動，今天邀請前獅隊名投吳俊良開球，離開職棒圈後，他透露，現在就是專職球評，也去當志工和上課。

1996年吳俊良加盟獅隊，2003年退役轉任投手教練，生涯累計50勝31敗、防禦率3.37，他表示，以前美和同學都說要加入兄弟象，蔡豐安睡他下鋪，就在床底寫著「我長大要加入兄弟象」，唯獨只有他一人說要加入統一獅，因為他是台南人。

吳俊良從小就是強投，他表示，從少棒、青少棒、青棒國際賽都投過無安打比賽，青棒差一點投出完全比賽，只剩最後一個出局數，結果同學倪國展守二壘漏接，最後結果是一場無安打比賽。

吳俊良透露，高三在美國勞德岱堡青棒賽投無安打比賽，當時紅人球探特地來找他，叫他不要回台灣，留在美國讀書打球，結果沒辦法，沒能旅外不會覺得遺憾，畢竟還沒發生的事都是未知數。

2009年吳俊良意外離開獅隊，回首來時路，他說，「現在完全沒疙瘩，當下林增祥領隊做這個決定，搞不好是最好的決定，對我來講或許也是最好的決定，因為沒離開獅隊，有可能就不會去Lamigo桃猿和富邦悍將當教練，也因為這樣，還可以去外面『流浪』10幾年，拿了6次總冠軍，豐富我的投手教練資歷。」

長時間擔任職棒投手教練，現任球評的吳俊良說，他期待重回職棒當投手教練，就看誰來找。

吳俊良透露，前一陣子當球評遇到洪一中，就當面跟洪總說，「我從來沒在羨慕人家的，如果說在棒球圈，我只羨慕5個人，我還在洪總面前一一點名，洪一中、林振賢、郭建霖、劉榮華、黃煚隆。」

吳俊良認為，他們在棒球圈幾十年，喜、怒、哀、樂都經歷過，能長時間待在這個環境，也是他的目標，「外面有那麼好找工作嗎?有點難度耶。」

吳俊良。（記者李惠洲攝）

吳俊良。（記者李惠洲攝）

吳俊良。（記者李惠洲攝）

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