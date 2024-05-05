MLB》在強隊卡位好難！ 費城人福袋先發防禦率1.67卻遭轉牛棚

特恩布爾。（資料照）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人本季表現亮眼，先發6場防禦率僅1.67的特恩布爾（Spencer Turnbull）近期將因應球隊需要，被調到牛棚待命。

特恩布爾在今年休賽季與費城人簽下一張200萬美元短約加盟費城人，在原本的先發投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）受傷時他扛下輪值一角，6場先發拿下2勝0敗，防禦率1.67，32.1局投球送出36K，表現相當精采。

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然而近期沃克傷癒回歸後重返輪值，費城人雖然多讓特恩布爾扛了一場先發後，最後仍打算維持由惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、桑契斯（Cristopher Sánchez）與沃克的五人輪值，再加上近期先發投手吃的局數都不多，因此才把特恩布爾移到牛棚，希望能讓他擔任更具彈性的角色。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，特恩布爾在牛棚能夠做很多不同的事，因為他可以幫球隊吃下比較長的局數：「他給了我們另一個能夠對付右打者的選項，因為我們最近有一點為此感到掙扎。」費城人牛棚投手本季對右打攻擊指數為0.754，排名聯盟第四差，而對陣左打的攻擊指數則是好上不少的0.655。

在表現如此優異的情況下被放到牛棚，特恩布爾確實有些微詞，湯姆森說道：「他想要先發，但他最終表示，會盡一切努力幫助球隊贏球。」目前費城人以23勝11敗排名國聯東區第一，領先第二名的勇士1.5場勝差，暫居全聯盟最佳龍頭，比第二名的金鶯高0.5場。

由於特恩布爾與桑契斯的狀態都很好，是否將沃克放進牛棚也成為記者詢問的問題，但湯姆森直言他並不支持這樣的決定，同時費城人也沒有打算採用6人輪值，特別是王牌投手惠勒便曾在上次先發多休一天後頗有微詞。數據指出上季惠勒投一休五時的11場比賽拿下6勝1敗防禦率2.09，但在多休息一天的剩下21場先發，他僅有7勝5敗，防禦率4.46。

湯姆森指出，特恩布爾進入牛棚的決定不一定是永久的選項，他也表示寧可有太多選項而非選擇不足：「誰說我們不會改變心意將他換回輪值當中呢？永遠都有選項。」

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