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T1季後賽》「表弟」卡森斯22分領軍 雲豹力退海神奪隊史季後賽首勝

2024/05/05 16:25

卡森斯。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕隊史首闖季後賽的台啤永豐雲豹，首輪迎戰高雄全家海神，G1在雲豹「表弟」卡森斯繳全場最高22分帶領下，終場以90：76擊敗海神，系列賽開胡，也是隊史季後賽首勝。

季後賽第2種子雲豹首輪迎戰第3種子海神，這是卡森斯來台後首度在季後賽亮相。兩隊在開賽火藥味十足，讓卡森斯吞下一次技術犯規，但雲豹隨後趁著海神接連失誤得分，首節打完取得2分小幅領先。

第2節雙方一度拉鋸，但在該節尾聲，卡森斯多次強攻禁區造成對手犯規，在罰球線上得分；卡森斯在上半場拿下全場最高13分，加上威廉斯貢獻10分，雲豹暫時以45：32領先。

易籃後，雲豹火力全開，克羅馬、高錦瑋帶動球隊攻勢，助隊持續擴大領先。即便在決勝節開局，陳懷安飆進三分球，嘗試帶動海神攻勢，隨後卡森斯、威廉斯接連進攻得手，維持優勢，最終以14分差擊敗海神，系列賽率先開胡，同時摘下隊史季後賽首勝。

雲豹此仗共有5人得分上雙，卡森斯繳出全隊最高22分、16籃板，克羅馬21分、8抄截；海神庫薩斯繳出全隊最高19分、12籃板，史考特16分、7助攻。

卡森斯。（記者陳志曲攝）

卡森斯。（記者陳志曲攝）

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