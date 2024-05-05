全大運田徑》清大運科高材生邱于庭 不當「安心亞」摘公開女標槍首金

清華大學高材生邱于庭在113年全大運公開女生組標槍決賽以破個人最佳55公尺14，摘下生涯首金。（全大運提供）

〔記者林岳甫／台中報導〕清華大學高材生邱于庭曾因右肩受傷，萌生不當選手念頭，但她今年決定再任性一次，今天在113年全大運公開女生組標槍決賽以破個人最佳55公尺14，摘下生涯首金，也揮別一直當「安心亞」的宿命。

邱于庭今天第1擲55公尺14領先群雌，最後贏過全國紀錄保持人李慧君的54公尺34以及剛摘下U20亞錦賽金牌朱品薰的52公尺60，成功抱回金牌。邱于庭過去4屆全大運都屈居銀牌，學妹還製作「安心亞」看板給她。她笑說，「我終於可以把那塊安心亞的板子折掉！」

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就讀清大運動科學系碩士班一年級的邱于庭，在去年全大運後右肩就受傷，加上近年成績始終沒辦法有所突破，她坦言，去年10月全運會就抱著再壞就這樣的態度出賽，她當時6擲都超過50公尺，最後也收下銅牌，證明自己其實還是有競爭力，所以她決定再任性一次，繼續以選手身份出賽。

另外，邱于庭第3擲踩線違例，因此成績不算數，不過其他選手及教練周宜辰目測這擲應該會打破全國紀錄，但就因些微差距被判違例，周宜辰表示，「真的很可惜，原本希望可以測量第3擲的距離到底有多遠，但邱于庭不好意思提出這樣的要求，之後就繼續調整，希望6月台灣公開賽能再挑戰破紀錄。」

曾經想過不當選手的邱于庭，如今以1公分之差締造自己生涯最佳，自己想著想著也覺得有點好笑，但她希望下次能突破更多，並持續追逐打破全國紀錄，以選上明年世大運國手為目標。

清華大學高材生邱于庭在113年全大運公開女生組標槍決賽以破個人最佳55公尺14，摘下生涯首金。（全大運提供）

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