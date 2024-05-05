PLG》艾夫伯缺陣！攻城獅慘輸領航猿20分 領先勇士1.5場勝差

盧峻翔。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尋求季後賽門票的攻城獅今在主場迎戰領航猿，主力洋將艾夫伯未上陣，團隊手感不佳，以80：100敗下陣來，領先第5名的勇士只剩1.5場勝差。

雙方首節你來我往，領航猿在葛拉漢獨得7分帶領之下取得21：20些微領先，次節攻城獅防守出現太多漏洞，讓領航猿順勢拉出一波19：0的高潮，獲得超過20分的優勢，打完上半場以60：38領先，盧峻翔前兩節獨得15分、沃許本貢獻13分、葛拉漢拿下10分。攻城獅沒有人得分超過雙位數，以朱雲豪7分最佳。

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易籃後領航猿準星下修，不過攻城獅也沒能把握機會拉近差距，領航猿末節也把洋將都換下、讓本土球員發揮，終場以20分差帶走勝利。

沃許本繳出全隊最高26分、另有7籃板，盧峻翔貢獻20分、3籃板，葛拉漢挹注18分14籃板。領航猿上役面對國王外線命中率28投1中，此役三分球36投10中，盧峻翔賽後表示，這禮拜球隊努力把專注度拉回來，要力拚例行賽龍頭。領航猿目前僅落後夢想家0.5場勝差，夢想家今晚5點踢館富邦主場。

攻城獅洋將艾夫伯今日未上場，團隊命中率34.8%，霍立飛攻下全隊最高13分、14籃板，狄帝挹注12分14籃板，全隊僅兩人得分超過雙位數。

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