中職》王威晨追平轟、陳俊秀再見轟 中信戲劇性勝出！

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今天跟富邦悍將鏖戰至突破僵局制，11局下王威晨擊出追平2分彈，陳俊秀再見轟，兄弟8：7擊敗富邦悍將。

陳俊秀再見全壘打，氣走悍將！（記者廖耀東攝）

富邦10局上短打推進至三壘，吳俊偉連續製造滾地球，范國宸的滾球一度要穿出中線，二壘岳東華用美技攔下，守住超前分，雙方再殺進11局，富邦四壞上壘後，葉子霆短打造成高宇杰傳三壘失誤，富邦跑回超前分，林哲瑄再補上高飛犧牲打，灌進2分。

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未料11局上，王威晨一上場逮中林旺熙的第1球，扛出飛行距離431英呎的2分彈，一棒追平比分，陳俊秀再見轟。

兩隊先發投手開局都不穩，中信猛登首局四壞後被李宗賢敲長打，王正棠用高飛犧牲打送回1分；2局上再被前2名跑者上壘，董子恩和池恩齊連續擊出適時安打，帶動3分大局攻勢。

猛登歷經前2局亂流後，3局起回穩，僅在4局又被董子恩敲1支安打，總計5局被敲5支安打，有3次四壞和6次三振，失掉4分。

富邦先發陳仕朋開局也遇上大亂流，不僅被前3名打者上壘，陳俊秀擊出有機會形成雙殺打的滾地球，二壘手李宗賢卻漏接三壘手的傳球，一個都沒抓到，曾頌恩把握機會擊出高飛犧牲打，單局進帳2分。

落後2分的中信，3局靠許基宏飛行距離421英尺的的本季首轟追近，4局高宇杰敲安，楊祥禾短打推進，王威晨擊出適時安打，送回追平分。陳仕朋也僅投5局，失掉4分只有2分自責。

富邦賽前22場僅發生8次失誤，守備率9成90全聯盟最好，未料不只首局失誤，7局2出局，投手黃保羅處理投手前滾地球沒抓好，讓曾頌恩上一壘，隨後詹子賢的內野高飛球，游擊池恩齊又漏接，導致中信跑回超前分，讓總教練陳金鋒忍不住脫帽子。

富邦悍將發生離譜失誤。（記者廖耀東攝）

不過在8局上富邦很快反攻，王正棠敲出二壘安打，靠申皓瑋的適時安打追平比分，雙方殺進突破僵局制。

陳俊秀再見全壘打，氣走悍將！（記者廖耀東攝）

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