晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》王威晨追平轟、陳俊秀再見轟 中信戲劇性勝出！

2024/05/05 18:10

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今天跟富邦悍將鏖戰至突破僵局制，11局下王威晨擊出追平2分彈，陳俊秀再見轟，兄弟8：7擊敗富邦悍將。

陳俊秀再見全壘打，氣走悍將！（記者廖耀東攝）

富邦10局上短打推進至三壘，吳俊偉連續製造滾地球，范國宸的滾球一度要穿出中線，二壘岳東華用美技攔下，守住超前分，雙方再殺進11局，富邦四壞上壘後，葉子霆短打造成高宇杰傳三壘失誤，富邦跑回超前分，林哲瑄再補上高飛犧牲打，灌進2分。

未料11局上，王威晨一上場逮中林旺熙的第1球，扛出飛行距離431英呎的2分彈，一棒追平比分，陳俊秀再見轟。

兩隊先發投手開局都不穩，中信猛登首局四壞後被李宗賢敲長打，王正棠用高飛犧牲打送回1分；2局上再被前2名跑者上壘，董子恩和池恩齊連續擊出適時安打，帶動3分大局攻勢。

猛登歷經前2局亂流後，3局起回穩，僅在4局又被董子恩敲1支安打，總計5局被敲5支安打，有3次四壞和6次三振，失掉4分。

富邦先發陳仕朋開局也遇上大亂流，不僅被前3名打者上壘，陳俊秀擊出有機會形成雙殺打的滾地球，二壘手李宗賢卻漏接三壘手的傳球，一個都沒抓到，曾頌恩把握機會擊出高飛犧牲打，單局進帳2分。

落後2分的中信，3局靠許基宏飛行距離421英尺的的本季首轟追近，4局高宇杰敲安，楊祥禾短打推進，王威晨擊出適時安打，送回追平分。陳仕朋也僅投5局，失掉4分只有2分自責。

富邦賽前22場僅發生8次失誤，守備率9成90全聯盟最好，未料不只首局失誤，7局2出局，投手黃保羅處理投手前滾地球沒抓好，讓曾頌恩上一壘，隨後詹子賢的內野高飛球，游擊池恩齊又漏接，導致中信跑回超前分，讓總教練陳金鋒忍不住脫帽子。

富邦悍將發生離譜失誤。（記者廖耀東攝）

不過在8局上富邦很快反攻，王正棠敲出二壘安打，靠申皓瑋的適時安打追平比分，雙方殺進突破僵局制。

陳俊秀再見全壘打，氣走悍將！（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。