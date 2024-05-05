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中職》主審突喊暫停上丘跟黃保羅講話 聯盟解釋原因

2024/05/05 19:10

黃保羅與主審交談。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕今天中信兄弟和富邦悍將的熱戰中，6局上黃保羅在2出局對岳政華投完1好球後，主審彭楚雲突然走上投手丘跟投手交頭接耳，隨後富邦總教練陳金鋒和中信總教練平野惠一都上場詢問主審，但究竟發生什麼事，全場觀眾和轉播單位都霧煞煞。

原來當時中信攻佔三壘時，捕手戴培峰跟主審告知，黃保羅要用揮臂式去投球。中職棒球規則5.07（a）寫道，壘上有跑者若要採取揮臂式姿勢，必須在面對擊球員之前告知裁判。聯盟指出，當時捕手跟主審表達投手要揮臂式投球，投了1球後，主審認為這跟規則不太對，便上投手丘跟投手提醒，不能藉由捕手轉達，必須自己跟主審說。

黃保羅也說，戴培峰跟主審說他要用開放式投球，主審就上來確認一下。被問到節奏是否被打亂？他說，「還好。」

富邦總教練陳金鋒和上場詢問主審。（記者廖耀東攝）

黃保羅今在7局罕見2次失誤，包括處理投手前滾地球沒抓好，接球失誤讓曾頌恩上一壘，隨後詹子賢也上壘並啟動盜壘，黃保羅雖然已抓到，傳二壘卻暴傳，單局發生2次失誤。隊史前1位土投單局2次失誤，已要追溯至1994年俊國時期的賴有亮。

黃保羅坦言，這是滿基本的play，自己沒有做好，不太應該。

黃保羅傳球發生失誤。（記者廖耀東攝）

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