路跑》台東長濱馬拉松湧1700人 金剛、龍蝦、嫦娥搶盡鋒頭

吉祥物與部落加油隊熱情打氣。（東管處提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）主辦「2024長濱雙浪金剛馬拉松」，5日上午5點整在台東縣長濱國民小學起跑，來自國內外，包括英、美、日、港等8國共1700多名選手參加。縱使地震影響，最終與去年參與人數相比算已算是持平。

變裝造型比賽吸引眾人目光。（東管處提供）

活動場地長濱國小天色未亮就聚集滿滿人潮，選手們在稻浪、海浪的陪伴下，迎接太平洋升起的曙光；沿途來自各部落所組成的啦啦隊，精心裝扮為每位路過的選手加油打氣，其中補給品也足具在地特色，包含烤飛魚乾、白蝦、香檬汁、還有以長濱米製成的飯糰。

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變裝造型比賽吸引眾人目光。（東管處提供）

今天整個賽程天氣是晴時多雲偶陣雨氣溫涼爽，選手普遍皆跑出好成績，有參賽選手則表示，原以為會是高溫艷陽天，想不到氣溫還頗為舒適，「但說好的生魚片就沒了！」比較失望。主辦單位則表示，也是擔心因為高溫造成食物變質，加上近來國內也傳出食安問題，因此為保險起見才取消，再者，今年度的馬拉松賽本來人數還會更多，也因地震嚇跑部分跑者，所幸與去年相較人數並未明顯減少。

吉祥物與部落加油隊熱情打氣。（東管處提供）

全馬男子組由鄭翰翔以2小時53分56秒奪冠，周柏江及許世平以些微差距分列第二、第三；全馬女子組第一名以3小時29分37秒由朱盈穎奪得，劉素雅第二、Angel第三；半馬男子組冠軍由東管處去年活動代言人王威凱以1小時22分53秒拿下，第二名為蔡尚嘉、第三名為王瑞祥；半馬女子組第一名為蕭湘鈴，以1小時40分1秒完成、第二及第三名分別為高敏馨及黃舒婷。

吉祥物與部落加油隊熱情打氣。（東管處提供）

今年賽事特別的是變裝造型比賽，現場有許多選手以龍蝦、鯊魚、嫦娥等造型發揮創意打扮，沿途吸引許多目光，也有民眾目擊「鬼滅之刃」角色在身旁快跑，「比較好奇對方用什麼『呼吸法』」。 東管處表示，長濱金剛雙浪馬拉松活動結合長濱自然景觀資源與在地多元農特產品，期望透過與在地居民及業者合作，未來每年的金剛馬拉松都能辦出新意並永續經營。

在偶爾的小雨中比賽，氣溫涼爽。（東管處提供）

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