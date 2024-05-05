T1季後賽》雲豹單場23抄截破聯盟紀錄 卡森斯有信心橫掃海神

台啤永豐雲豹擊敗高雄全家海神，拿下季後賽首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤永豐雲豹今以90：76擊敗高雄全家海神，系列賽率先開胡。陣中洋將「表弟」卡森斯繳出全隊最高22分、15籃板，賽後被問到是否有信心能在5戰3勝的比賽中橫掃對手？卡森斯表示，當然有信心，假如每場比賽的防守都能做得像今天一樣，就有機會能辦到。

雲豹今5人得分上雙，雖然團隊命中率39.7%不算特別出色，但防守相當強勢，克羅馬單場8抄截、蔣淯安6抄截，雙雙打破聯盟先前季後賽的單場5抄截紀錄，且團隊全場23抄截也刷新先前18抄截的紀錄。

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不僅如此，雲豹此仗讓海神出現27次失誤，雲豹總教練查爾斯說：「相較於客場，季後賽主場的壓力相對比較大，要想辦法守下來，但今天我們打出這季最好的防守，特別是23次抄截，這數據可顯示出，我們防守表現特別突出，當然進攻還是有可以修正之處。」

卡森斯今天頻頻強攻禁區，獲得15次罰球機會，他表示，主要還是進攻欲望強烈，「因為想著要贏球，會更積極攻擊籃框，我也會利用自己的優勢，找到更好的機會。」

賽後被問到是否有信心能直落三擊敗海神？卡森斯表示，當然是有信心，但回歸現實，重點要放在球場上，尤其是在防守部分，「如果我們能把今天防守打出來，這樣要橫掃的機會就會很多。」

卡森斯。（記者陳志曲攝）

卡森斯（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

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