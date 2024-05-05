晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1季後賽》雲豹單場23抄截破聯盟紀錄 卡森斯有信心橫掃海神

2024/05/05 17:45

台啤永豐雲豹擊敗高雄全家海神，拿下季後賽首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤永豐雲豹今以90：76擊敗高雄全家海神，系列賽率先開胡。陣中洋將「表弟」卡森斯繳出全隊最高22分、15籃板，賽後被問到是否有信心能在5戰3勝的比賽中橫掃對手？卡森斯表示，當然有信心，假如每場比賽的防守都能做得像今天一樣，就有機會能辦到。

雲豹今5人得分上雙，雖然團隊命中率39.7%不算特別出色，但防守相當強勢，克羅馬單場8抄截、蔣淯安6抄截，雙雙打破聯盟先前季後賽的單場5抄截紀錄，且團隊全場23抄截也刷新先前18抄截的紀錄。

不僅如此，雲豹此仗讓海神出現27次失誤，雲豹總教練查爾斯說：「相較於客場，季後賽主場的壓力相對比較大，要想辦法守下來，但今天我們打出這季最好的防守，特別是23次抄截，這數據可顯示出，我們防守表現特別突出，當然進攻還是有可以修正之處。」

卡森斯今天頻頻強攻禁區，獲得15次罰球機會，他表示，主要還是進攻欲望強烈，「因為想著要贏球，會更積極攻擊籃框，我也會利用自己的優勢，找到更好的機會。」

賽後被問到是否有信心能直落三擊敗海神？卡森斯表示，當然是有信心，但回歸現實，重點要放在球場上，尤其是在防守部分，「如果我們能把今天防守打出來，這樣要橫掃的機會就會很多。」

卡森斯。（記者陳志曲攝）

卡森斯（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。