全大運田徑》台體大林琮憲破公開男撐竿跳高大會紀錄摘金 締造2連霸

台灣體大林琮憲在113年全大運公開男生組撐竿跳高決賽以5公尺33破大會紀錄，完成2連霸。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台中報導〕成績停滯許久的台灣體大林琮憲，今天在113年全大運公開男生組撐竿跳高決賽以5公尺33，完成2連霸，也算是對自己有個交代。

林琮憲高中就飛過5公尺25，並成為U20男子撐竿跳高史上第2名，只是再來成績都無法做出突破，即使去年全大運也拿下金牌，但當時僅飛過5公尺05，如今總算拿下一面貨真價實的金牌。

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面臨2年多的低潮，林琮憲其實想過要放棄，加上今年又因膝傷、腰傷纏身，但他積極恢復，還有身旁的朋友、師長都不斷給予鼓勵，讓他決定繼續挑戰自己，今天終於飛過5公尺33，當下他就抱頭難以置信，他笑說：「我跳過去後真的很錯愕，然後竿子竟然動也不動。」

林琮憲這一跳也把2013年謝佳翰創下的5公尺32送入歷史，只是他後來挑戰5公尺40都失敗，他希望下次繼續努力，再次挑戰打破5公尺37的全國紀錄。

台灣體大林琮憲在113年全大運公開男生組撐竿跳高決賽以5公尺33破大會紀錄，完成2連霸。（全大運提供）

台灣體大林琮憲在113年全大運公開男生組撐竿跳高決賽以5公尺33破大會紀錄，完成2連霸。（全大運提供）

台灣體大林琮憲在113年全大運公開男生組撐竿跳高決賽以5公尺33破大會紀錄，完成2連霸。（全大運提供）

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