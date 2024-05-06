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NBA》泰倫魯想與詹皇重聚嗎？ 本人受訪談未來動向

2024/05/06 06:56

泰倫魯。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在湖人決定與總教練漢姆（Darvin Ham）分道揚鑣後，有關他的潛在繼任者的報導立即浮出水面，其中泰倫魯（Tyronn Lue）被視為最可能的人選，而對此他本人在受訪時也談到對於未來動向的看法。

在快艇被獨行俠淘汰後，泰倫魯接受《NBATV》訪問時談到了先前球團希望與他續約的看法:「但願如此，我來這裡不是為了到處跳槽，鮑爾默（Steve Ballmer）、法蘭克（Lawrence Frank）等快艇成員都對我們很好，這裡就是我想去的地方，希望他們也有同樣的感覺。」

此外當泰倫魯被問到湖人有意爭去他加入的傳聞時則表示:「對此我真的沒什麼好回應的，能被需要絕對是件好事，這是很棒的感覺，但就像前面所說的，我想要留在快艇，希望我們都能鞏固這一點。」

湖人過去在2019年曾有機會聘用泰倫魯，但當時球團只端出3年的合約導致雙方沒有達成協議，最終湖人選擇聘用沃格爾（Frank Vogel），而泰倫魯則在一年後前往快艇任教。

如果泰倫魯最終如他所願繼續留在快艇，那湖人確實得從其他地方找到新賽季的總教練，根據先前報導指出，布登侯澤（Mike Budenholzer）、亞特金森（Kenny Atkinson）及瑞迪克（JJ Redick）等人都是可能的人選。

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