棒球》WHB拿下TLLB CUP首屆冠軍 6月中赴日當U13社區棒球國手

WHB世界棒球聯盟將在6月代表台灣前往日本參加世界少棒聯盟（LLB） 5070組亞太暨中東區賽事事。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽今（5）日進行最後一天賽程，WHB世界棒球聯盟克服一日兩戰的考驗，先在4強戰擊退藍色閃電野牛，冠軍戰又以5局17：3「扣倒」中大紅襪，笑捧首屆冠軍，將在6月中代表台灣前往日本，參加世界少棒聯盟（LLB） 50/70組亞太暨中東區賽事。

WHB世界棒球聯盟在冠軍戰2局上打了19個人次，從中大紅襪手中單局豪取15分，賽況就此呈現一面倒，總教練林威宏也感到意外，原本以為會形成五五波的低比分，「其實他們投手蠻不錯到，剛好守備失誤，我們後半段打線也甦醒串聯，不然少了那局真的差不了多少。」

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陳世伯是2局上首名打者，用安打帶起整串攻勢，另外他也完投5局，被敲3支安打，有2個保送、4次三振，用了77球的他賽後直呼很累，「很久沒有丟，一開始抓不到手感，後面才找回來。」

WHB世界棒球聯盟全隊合敲17支安打，駱柏宇繳出3安猛打賞，許品皓也有雙安演出、挹注最多的3分打點。林威宏透露，原本安排在第4棒的許品皓沒打出水準，今天改排在第6棒終於見起色，「之前可能讓他壓力太大。」

許品皓坦言不敢跟教練表達有壓力，剛好今天平時指導他的訓練中心教練到現場觀賽，提點了打擊動作，才趕在最後一場冠軍戰做出貢獻，「他跟我說肚子要收，這場總算整個打開，我知道中大紅襪是很強的對手，他們的球也很快。」

從幼稚園開始加入社區棒球，許品皓表示原本以為當國手一定要去校隊，結果透過這次奪冠獲得出國比賽的資格，他要謝謝教練和場邊加油的雙親，更重要的是隊友的鼓勵，「他們在我前幾場打不好時安慰我，讓我能忍下情緒撐到現在。」

季軍戰則是火焰勇士靠著4局下的5分逆轉藍色閃電野牛，在最後帶著勝利離開球場，不過教練汪子翔認為，打擊還是有再加強之處，包括對變化球掌握，「我們目標本來當然是冠軍，看出準備上還有不足，回去再反思一下。」

獎勵名單

團體獎

冠軍：WHB世界棒球聯盟

亞軍：中大紅襪

季軍：火焰勇士

殿軍：藍色閃電野牛

第5名：能量棒球學院

第6名：大神岡社區

第7名：臺中健行小牛

第8名：新北光芒社區

個人獎

打擊獎：WHB世界棒球聯盟 駱柏宇 打擊率0.8333

打點獎：WHB世界棒球聯盟 許品皓 打點3分

全壘打獎：WHB世界棒球聯盟 徐佑 1支

投手獎：中大紅襪 黃禹維 防禦率 0 17局

最有價值球員獎：WHB世界棒球聯盟 陳奕翰

教練獎：WHB世界棒球聯盟 林威宏

中大紅襪拿下亞軍。（大會提供）

WHB世界棒球聯盟奪得TLLB CUP首屆冠軍。（大會提供）

WHB世界棒球聯盟許品皓冠軍戰雙安、3分打點。（大會提供）

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