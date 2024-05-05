中職》鋼龍本季首次出賽就拿勝投 對台鋼與王柏融印象深刻

鋼龍。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕鋼龍因為落枕壓迫頸部神經延後開季，直到今天才首次在一軍亮相，雖然每局都被台鋼攻上壘包，仍用85球投5局無失分，本季首勝順利開張，雖是首次與新軍台鋼交手，他卻給予很高的評價，還稱讚王柏融很會選球。

鋼龍第2到4局都在1出局後搞出兩人在壘，最終都順利化解危機，最精彩的是第5局，讓首名打者曾子祐安打上壘後，連續Ｋ掉葉保弟、王柏融、魔鷹，展現去年勇奪年度MVP的身手，「第5局可以守住，要感謝捕手林辰勳的配球。」

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鋼龍指出，因為在下午比賽，知道天氣會很熱，準備充足的水分，被打的安打都是球跑到中間，但也趁此機會認識台鋼這支新球隊，「他們讓我印象深刻，看得出來選秀策略做得很好，有很多不錯的年輕打者。」

鋼龍完全封鎖台鋼第3至5棒王柏融、魔鷹、張肇元，合計7打數0安打還賞出5張老Ｋ，被打6安卻有5支是被第6、7棒藍寅倫、杜家明兩人擊出，「我知道啊，這就是棒球，下次對到他們，要再投裡面一點，內角球要多配一點。」

鋼龍首次對決王柏融，三振、保送、觸身球各1，他表示，兩人在春訓就有對過，覺得王柏融是好打者，有很好的選球眼，「今天有幾球位置投得不錯，但是都被他選掉。」

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