PLG》塞瑟夫末節發威轟14分 勇士力退夢想家收關鍵2連勝

塞瑟夫。（記者羅沛德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕富邦勇士今在主場迎戰龍頭夢想家，暫居第5名的勇士季末每一戰都有輸不得的壓力，末節靠著塞瑟夫單節14分貢獻，以79：74收下關鍵二連勝，與攻城獅勝差只剩1場。

夢想家洋將吉爾貝克今未上陣，德文馬布爾首節獨得9分幫助球隊取得26：20領先，富邦次節在周桂羽外線破網下一度超前比分，不過夢想家靠著林俊吉兩次的中距離得手再度要回領先。

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夢想家此節外線手感不佳，周桂羽在倒數4分35秒時的三分球又幫勇士扳平戰局，接著強森連拿5分助衛冕軍超前，夢想家在第二節三分11投僅1中之下，打完上半場以39：40落後。林俊吉與德文馬布爾雙雙貢獻9分，勇士則以強森10分最佳、泰勒挹注9分。

兩軍易籃後持續你來我往，打完前三節戰成58：58平手，進入決勝節依舊戰得難分難捨，塞瑟夫此時跳出來大顯身手，個人連拿11分後幫助勇士取得76：71領先，麥卡洛回敬一顆三分，讓比賽回到2分差，泰勒關鍵時刻2罰1中，勇士取得3分領先，德文馬布爾發生致命傳球失誤，泰勒最後2罰俱中，勇士以5分差拿下勝利。

富邦泰勒貢獻全隊最高22分、9籃板，塞瑟夫繳出18分、強森挹注16分、9籃板，洪楷傑挹注9分4籃板。

夢想家方面，麥卡洛繳全隊最高22分、抓下18籃板、林俊吉與布依德都是12分演出，德文馬布爾斬獲11分。

塞瑟夫。（記者羅沛德攝）

泰勒。（記者羅沛德攝）

周桂羽。（記者羅沛德攝）

富邦贏球。（記者羅沛德攝）

曾祥鈞。（記者羅沛德攝）

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