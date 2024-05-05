晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

PLG》塞瑟夫末節發威轟14分 勇士力退夢想家收關鍵2連勝

2024/05/05 19:28

塞瑟夫。（記者羅沛德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕富邦勇士今在主場迎戰龍頭夢想家，暫居第5名的勇士季末每一戰都有輸不得的壓力，末節靠著塞瑟夫單節14分貢獻，以79：74收下關鍵二連勝，與攻城獅勝差只剩1場。

夢想家洋將吉爾貝克今未上陣，德文馬布爾首節獨得9分幫助球隊取得26：20領先，富邦次節在周桂羽外線破網下一度超前比分，不過夢想家靠著林俊吉兩次的中距離得手再度要回領先。

夢想家此節外線手感不佳，周桂羽在倒數4分35秒時的三分球又幫勇士扳平戰局，接著強森連拿5分助衛冕軍超前，夢想家在第二節三分11投僅1中之下，打完上半場以39：40落後。林俊吉與德文馬布爾雙雙貢獻9分，勇士則以強森10分最佳、泰勒挹注9分。

兩軍易籃後持續你來我往，打完前三節戰成58：58平手，進入決勝節依舊戰得難分難捨，塞瑟夫此時跳出來大顯身手，個人連拿11分後幫助勇士取得76：71領先，麥卡洛回敬一顆三分，讓比賽回到2分差，泰勒關鍵時刻2罰1中，勇士取得3分領先，德文馬布爾發生致命傳球失誤，泰勒最後2罰俱中，勇士以5分差拿下勝利。

富邦泰勒貢獻全隊最高22分、9籃板，塞瑟夫繳出18分、強森挹注16分、9籃板，洪楷傑挹注9分4籃板。

夢想家方面，麥卡洛繳全隊最高22分、抓下18籃板、林俊吉與布依德都是12分演出，德文馬布爾斬獲11分。

塞瑟夫。（記者羅沛德攝）

泰勒。（記者羅沛德攝）

周桂羽。（記者羅沛德攝）

富邦贏球。（記者羅沛德攝）

曾祥鈞。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。