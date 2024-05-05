寶山義消高玉金挑戰極地沙漠荷重賽 7天250K成功完賽

新竹縣寶山鄉義消高玉金傳回，以7天250公里的時間和距離，成功挑戰極地沙漠荷重賽的好消息。（取自高玉金臉書）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣之光！新竹之光！寶山之光！新竹縣寶山鄉義消隊員高玉金今天下午透過個人臉書傳回，他以7天250公里的時間和距離，成功挑戰非洲奈米比亞在世上最古老沙漠之一的極地沙漠荷重賽。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋今晚到處興高彩烈的宣傳，並分享高玉金的臉書內容。

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高玉金在臉書上寫說，這場極地沙漠荷重賽就在非洲奈米比亞於世上最古老沙漠之一上頭進行，而他在厭世、無奈、痛苦中完成了比賽。

他說，不提成績，就以全世界128名來自世界各國的參賽者，最後只有102人可以撐到最後完賽，就可以知道有多不容易。

他說他也是生平第1次跑沙漠，一路是如此熱，還得揹著自己要用的物品、食物，每站約10公里左右可以補水。

高玉金說他跑步已有一段時間，但從來沒有跑到會感覺很厭世，吃不下飯或任何食物。他到後來只想用走的，快點回家，也曾想要放棄比賽。

但轉念想想自己從大老遠來，只要能活下去就拼了，於是最終還是順利完成了比賽。可見人是有無限可能的。

他慎重告訴臉友們說，極地馬拉松真的不是人玩的，要參加要三思而後行，他也很久沒有這樣佩服自己了。

最後他寫下「老婆我完成比賽了，感恩有妳，謝謝妳對我的體諒。」

臉友們除了紛紛給他按讚，佩服他的勇氣，還有人寫下「勇於挑戰自己的英雄」、「台灣之光恭喜完賽」、「看到國旗好感動（眼眶都熱了）」、「人的潛力無窮」、「勇者無懼」等，紛紛為他慶賀。

新竹縣寶山鄉義消高玉金在臉書寫說，非洲奈米比亞在世上最古老沙漠之一。（取自高玉金臉書）

新竹縣寶山鄉義消高玉金在臉書寫說，非洲奈米比亞是世上最古老沙漠之一。（取自高玉金臉書）

新竹縣寶山鄉義消高玉金傳回，以7天250公里的時間和距離，成功挑戰極地沙漠荷重賽的好消息。（取自高玉金臉書）

新竹縣寶山鄉義消高玉金傳回，以7天250公里的時間和距離，成功挑戰極地沙漠荷重賽的好消息。（取自高玉金臉書）

新竹縣寶山鄉義消高玉金傳回，以7天250公里的時間和距離，成功挑戰極地沙漠荷重賽的好消息。（取自高玉金臉書）

新竹縣寶山鄉義消高玉金以7天250公里的時間和距離，成功挑戰極地沙漠荷重賽，讓我國國旗跟各國並列飛揚。（取自高玉金臉書）

新竹縣寶山鄉義消高玉金傳回，以7天250公里的時間和距離，成功挑戰極地沙漠荷重賽的好消息。（取自高玉金臉書）

新竹縣寶山鄉義消高玉金傳回，以7天250公里的時間和距離，成功挑戰極地沙漠荷重賽的好消息。（取自高玉金臉書）

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