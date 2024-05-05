中職》陳俊秀寫史上最狂紀錄 含淚對象迷愛的告白（影音）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟「FA戰士」陳俊秀今天擊出並列史上最多的生涯第5發再見轟，率隊以8：7殺出突破僵局制，第1次站上主場MVP的「秀砲」眼眶泛紅，他笑說，「沒有哭出來啦，眼淚而已！」

近日打擊低潮的陳俊秀，昨天被富藍戈155公里的火球再見觸身，今天則在11局從林旺熙手中擊出石破天驚的再見轟，夯出中外野大牆之外，飛行距離438英呎是中信單日3轟最遠的一轟，他說，「最糟的也遇到，最好的也遇到了。」

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陳俊秀近日因自打球砸中腳背，一度痛到被移出先發2場，但近日中心打線低迷，需要陳俊秀重返四番，他昨天狂吞3K，打擊率降至最低迷的2成26，今天發揮四番價值。

陳俊秀坦言，他有被王威晨的追平2分彈給感動，「他那一發全壘打壓力比我還大，我看到差點哭出來，隊長以身作則讓團隊氣勢拉抬起來，我告訴自己要把握住機會。」

轉披聯盟最具人氣的黃衫戰袍，陳俊秀認為到中信的壓力跟過往差不多，重點是有沒有把握每次的機會，「很感謝象迷，一直都那麼愛我，我會更努力在中信兄弟表現。」

陳俊秀敲出再見全壘打。（記者廖耀東攝）

★史上最多再見全壘打

排名 選手 支數

1 陳俊秀 5發

1 林智勝 5發

2 陳金鋒 4發

2 張志豪 4發

2 林克 4發

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