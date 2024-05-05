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PLG》「年輕人打一場就說不行了」 許總點出勇士困境

2024/05/05 21:32

許晉哲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍勇士今在主場靠著塞瑟夫末節豪取14分力退夢想家，與第4名的攻城獅只剩1場勝差，總教練許晉哲賽後大讚球隊防守，也希望接下來的硬仗一場一場來。

夢想家今外線40投5中、命中率僅12.5%，許晉哲指出，上役讓對方外線命中率超過5成，這場修正回來，球員達到教練的設定與要求，是拿下這場比賽的關鍵。

塞瑟夫在第四節貢獻14分決定比賽走向，許晉哲指出，今天在洋將配置上，泰勒因為要守德文馬布爾比較累，強森前半段打得比較好，而塞瑟夫在未消耗太多體力、又熟悉團隊體系之下才能頻頻得手，「他都出現在該出現的位置，隊友都知道他要去哪裡，也很放心把球交給他。」

勇士此役主要還是靠三洋將撐場，本土最高分是洪楷傑的9分，許總坦言，本季的難題之一就是勇士本土年輕球員頻頻遇到傷勢困擾，「年輕人打了一場下一場就說他不行了。」

許晉哲指出，老將林志傑打得很辛苦，而年輕球員常常一場有好的表現後就受傷，包括周桂羽先前面對攻城獅一仗膝蓋被撞到，擔心是韌帶方面的傷勢，因此今天就先讓洪楷傑上場。

洪楷傑此役上場23分鐘，出手都是三分球，5投3中，許總指出，「他在防守端做得很好，三分球本來就是他的強項，但本季起伏比較大，希望維持下去。」

勇士拿下2連勝後接下來仍場場硬仗，許晉哲坦言，自從上禮拜不敵攻城獅後就處於被動的位置，只能一場一場來，與攻城獅之間就看哪一隊能把握剩下的場次，「我們會力爭上游。」

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