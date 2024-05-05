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湯優盃》印尼僅克里斯提拿下一點 地主中國男團3：1奪隊史第11冠

2024/05/05 22:40

中國梁偉鏗/王昶三局大戰贏球。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湯姆斯盃決賽，地主中國男團以3：1擊敗印尼，繼女團在優霸盃奪冠後，順利斬獲繼2018年後首座湯姆斯盃冠軍，同時也是隊史第11座湯姆斯盃冠軍，而印尼男、女團都拿下亞軍。

中國今天第一點男單派出石宇奇登場，他以21：17、21：6，僅花43分鐘就以秋風掃落葉之姿擊敗印尼一哥金廷。

石宇奇直落二擊敗金廷。（法新社）

第二點男雙，中國梁偉鏗/王昶以21：18、17：21、21：17，大戰64分鐘擊敗阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）組合取得聽牌勝。

第三點男單，中國李詩灃對上印尼好手克里斯提（Jonatan Christie），苦撐77分鐘仍以16：21、21：15、17：21無緣逆轉，印尼收下第一點。

克里斯提與李詩灃大戰三局拿下印尼唯一一點。（法新社）

第四點男雙，中國任翔宇/何濟霆對印尼菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／馬拉納（Bagas Maulana），以21：11、21：15，僅花38分鐘就直落二收下獲勝的第三點，幫助中國順利留下男、女團冠軍。

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