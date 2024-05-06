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MLB》本季第10轟飛了464英呎！大谷翔平四安猛打+雙響締百年偉業

2024/05/06 07:26

大谷翔平單場繳出4安猛打賞，包括雙響砲，灌進3分打點，幫助道奇橫掃勇士。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天面對勇士繳出4安猛打賞，包括單場雙響砲，進帳3分打點，連續兩天開轟，本季共累積10轟，道奇終場以5：1大勝勇士，3連戰完成橫掃，近期拉出一波4連勝。

大谷翔平首局首打席就從勇士王牌左投佛里德（Max Fried）手中敲出中外野2分彈，助隊先馳得點。大谷本季第9轟出爐，擊球初速104.3英哩、飛行距離412英呎。

大谷翔平單場繳出4安猛打賞，包括雙響砲，灌進3分打點，幫助道奇橫掃勇士。（今日美國）

大谷翔平3、6兩局分別敲出左外野和中外野安打，8局下最後打席再扛出一發464英呎的中外野超大號陽春砲，本季第10轟也是大谷今年個人最遠的一發全壘打。據資料顯示，大谷翔平轉隊道奇首年前35場敲出25支長打，成為隊史自1901年以來首位達成這項壯舉的球員。

大谷翔平此役總計4打數4安打，包括兩發全壘打，灌進3分打點，目前全壘打並列全聯盟第一，今年52安、14二壘打、打擊率0.364、長打率0.685和OPS1.111都領先群雄。

道奇除了大谷翔平開轟外，赫南德茲（Teoscar Hernández）也貢獻一發2分砲，本季第8轟出爐，勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出本季第10轟，與大谷翔平並列國聯全壘打王，道奇終場以5：1擊敗勇士。道奇35歲老將派克斯頓（James Paxton）頓先發6.2局失1分，進帳本季第4勝；勇士王牌佛里德主投7局7K失4分，苦吞本季首敗。

大谷翔平。（今日美國）

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