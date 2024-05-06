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NBA季後賽》史上G7生死戰最大逆轉秀！ 騎士闖次輪寫「後詹皇時代」31年紀錄

2024/05/06 08:04

米契爾。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕騎士今靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂轟39分，上演史上G7驟死戰最大逆轉秀，終場以106：94擊敗魔術，系列賽4：3淘汰對手，晉級東部季後賽次輪。

騎士與魔術的首輪系列賽打得火熱，今日進行G7生死戰，騎士雖然在主場作戰，但首節進攻當機只拿18分，次節更一度陷入31：49大幅落後，半場打完時，騎士以43：53落後10分，雙方仍有雙位數差距。

易籃後，米契爾火力大爆發，單節9投7中豪取17分，率領騎士大反撲打出33：15超狂攻勢，一舉逆轉戰局，三節打完騎士反倒取得8分領先。

騎士在決勝節穩紮穩打，並未讓魔術有越雷池一步的機會，最終成功捍衛主場，贏下這場生死第7戰。《StatMuse》指出，騎士克服全場最多18分落後，完成聯盟史上第7戰最大逆轉秀。

米契爾。（USA TODAY Sports）

騎士晉級東部季後賽次輪，這是隊史自1993年以來，首次在沒有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的情況下贏得季後賽系列賽。

米契爾轟下39分、9籃板、5助攻，雷佛特（Caris LeVert）15分、5籃板，莫布里（Evan Mobley）11分、16籃板。

魔術方面，班切羅（Paolo Banchero）38分、16籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）13分、7籃板。

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