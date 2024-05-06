MLB》紅襪外野大物轟關鍵2分砲 終結雙城12連勝

紅襪外野大物瑞法拉轟出關鍵2分砲，率隊以9：2贏球，終結雙城12連勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城近日拉出12連勝，只差3勝就能追平1991年所創下的隊史最長連勝紀錄，紅襪向3連戰橫掃說不，今靠著23歲外野大物瑞法拉（Ceddanne Rafaela）關鍵2分砲，終場以9：2贏球，雙城連勝嘎然而止。

雙城連勝氣勢正旺，傑弗斯（Ryan Jeffers）3局下轟出左外野陽春砲，助隊先馳得點，雙城在下個半局就有所回應，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）的長打扳平比分，瑞法拉在5局上敲出左外野2分砲，紅襪取得3：1領先。

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紅襪在比賽後段火力全開，8局灌進4分，德弗斯（Rafael Devers）9局上也再補一發右外野2分彈，紅襪終場就以9：2贏球，終結近期的3連敗，27歲雙城右投J.萊恩（Joe Ryan）繳出6局失3分的優質先發，卻悲情吞下本季第2敗。

Ceddanne Rafaela's 2-run homer breaks the tie! pic.twitter.com/iQdkNPFggG — MLB （@MLB） May 5, 2024

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