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NBA季後賽》連2戰爆炸性演出 米契爾寫戰神後得分紀錄

2024/05/06 08:52

米契爾首輪最後兩戰狂砍89分，是艾佛森2001年90分後的次高紀錄。（USA TODAY Sports）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部首輪季後賽，騎士與魔術打到搶七大戰，最終生死決戰騎士克服18分落後逆轉晉級第二輪，而騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）在第六、第七戰分別狂砍50分、39分，寫下了「戰神」艾佛森（Allen Iverson）後的得分紀錄。

米契爾在系列賽的最後兩場比賽，分別攻下50分以及39分，合計兩場比賽攻下89分，根據《ESPN》統計，米契爾是繼七六人傳奇艾佛森後，聯盟歷史上任一系列賽中，最後兩戰得分最高的紀錄，而艾佛森保有的紀錄則是在2001年季後賽寫下，加總得分為90分。

在第七戰完成第逆轉後，米契爾賽後表示受夠在第一輪就被淘汰了，「你努力準備，我們努力準備，這就是我的心態。」米契爾說，他就是開啟進攻模式，扛著他的膝傷來上場奮戰。

本賽季米契爾一直受到膝傷困擾，第七戰依然可以見到米契爾走路一跛一跛的，但最終還是成功帶領球隊上演大逆轉，米契爾說，系列賽他想盡辦法克服傷勢，大不了就是賽季結束後花3、4個月來恢復。

而對於完成18分大逆轉，米契爾說他和隊友一直都保持的信心，因為魔術早早就取得18分領先，他們清楚知道還有很多時間可以追趕。

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