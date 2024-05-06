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MLB》暫居國聯打擊三冠王、8項數據第一 大谷翔平：沒在注意成績

2024/05/06 09:22

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰勇士繳出4安猛打賞，包括單場雙響砲，目前累積10轟並列大聯盟第一，8項打擊數據傲視全聯盟。大谷翔平賽後坦言，並沒有太關注自己和其他球員的成績。

大谷翔平今天4打數全敲安，包括單場雙響砲，進帳3分打點，幫助球隊以5：1擊敗勇士，3連戰完成橫掃。大谷目前累積10轟、52支安打、14支二壘打、25支長打、壘打數98，以及打擊率0.364、長打率0.685和OPS1.111，8項數據都排名全聯盟第一。

大谷翔平今天在第8局下敲出464英呎的超大號陽春砲，這也是他本季個人最遠的全壘打，以10轟追平同場開轟的勇士歐蘇納（Marcell Ozuna），並列國聯全壘打王。大谷賽後被問及是否有在關注其他球員的表現，他坦言自己沒有特別在意，因為連自己的成績也幾乎沒有在看。

大谷翔平解釋不看自己成績的原因，「我還有很多事情要做，自己打第2棒，適應打線是他首要任務，對此做出調整。」

大谷翔平認為今天的打擊狀況和節奏都保持得很不錯，長打是他的強項，所以希望能在比賽中盡量展現出來，這對球隊的平衡來說也很重要。

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