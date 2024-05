NBA季後賽》首戰莫名吞T 聯盟撤銷愛德華茲技術犯規

聯盟撤銷愛德華茲的技術犯規。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕西部季後賽第二輪,灰狼首戰在客場擊敗衛冕軍金塊,為系列打出開門紅,不過比賽中新科狼王愛德華茲(Anthony Edwards)莫名被吹技術犯規,引發各界討論,而賽後聯盟也「認錯」,撤銷了這次技術犯規。

灰狼金塊首戰,愛德華茲在一次面對傑克森(Reggie Jackson)單打上籃得手後,瞪了傑克森一眼準備回防,不過裁判此時給了愛德華茲技術犯規,由於沒有太多挑釁動作,這個吹判引來外界不解,最終聯盟在比賽隔天,撤銷了技術犯規。

退役球星巴克利(Charles Barkley)就在《TNT》節目上指出,這是季後賽,這些嘲諷的動作不應該被吹技術犯規,最多先給一個警告即可,巴克利還說,季後賽不是來看裁判表演的。

不過昨天這次技術犯規,沒影響到愛德華茲的好表現,全場他攻下43分7籃板,帶領球隊106:99贏球,目前季後賽已經連續兩戰得分破40,金塊總教練馬龍(Michael Malone)賽後還稱讚愛德華茲,說他是個沒有弱點的球星。

