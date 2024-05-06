NBA季後賽》首戰莫名吞T 聯盟撤銷愛德華茲技術犯規

聯盟撤銷愛德華茲的技術犯規。（資料照，USA TODAY Sports）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部季後賽第二輪，灰狼首戰在客場擊敗衛冕軍金塊，為系列打出開門紅，不過比賽中新科狼王愛德華茲（Anthony Edwards）莫名被吹技術犯規，引發各界討論，而賽後聯盟也「認錯」，撤銷了這次技術犯規。

灰狼金塊首戰，愛德華茲在一次面對傑克森（Reggie Jackson）單打上籃得手後，瞪了傑克森一眼準備回防，不過裁判此時給了愛德華茲技術犯規，由於沒有太多挑釁動作，這個吹判引來外界不解，最終聯盟在比賽隔天，撤銷了技術犯規。

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退役球星巴克利（Charles Barkley）就在《TNT》節目上指出，這是季後賽，這些嘲諷的動作不應該被吹技術犯規，最多先給一個警告即可，巴克利還說，季後賽不是來看裁判表演的。

不過昨天這次技術犯規，沒影響到愛德華茲的好表現，全場他攻下43分7籃板，帶領球隊106：99贏球，目前季後賽已經連續兩戰得分破40，金塊總教練馬龍（Michael Malone）賽後還稱讚愛德華茲，說他是個沒有弱點的球星。

The NBA announces it has rescinded Anthony Edwards' technical foul after league office review.pic.twitter.com/XGjwFeFreR — The Sporting News （@sportingnews） May 5, 2024

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