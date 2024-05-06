奧運羽球》狀態恢復不到50％ 戴資穎最後一舞爭首金現隱憂

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運羽球女單競爭激烈，但多名好手在優霸盃都飽受傷勢所苦，《新華社》撰文指出，台灣「戴博士」戴資穎的狀態恢復不到50％，為力拚奧運個人首金埋下隱憂。

台灣女團在小組賽首戰，以4：1擊敗馬來西亞，戴資穎擊敗吳堇溦搶下第一點，但她認為自己表現得不是很理想，因為傷勢的狀況，讓自己在跑動和控制上不是這麼好。戴資穎受訪時也透露，「目前我的狀態恢復不到50％，希望先不要讓傷勢更加嚴重。」所以小戴僅打1場，之後就未曾出賽。

請繼續往下閱讀...

《新華社》指出，缺少安洗瑩、山口茜的南韓隊和日本女團雙雙止步4強，台灣女團的八強魔咒依舊未能打破，小戴僅出賽1場，上述3人都有傷在身，安洗瑩在8強率隊擊敗台灣女團，但賽後表示自己身體狀態不是很好，感到很不舒服，也因此缺席4強賽。

山口茜在本屆優霸盃小組賽出賽2場，但在兩場重要的淘汰賽都沒有亮相，不知道是否是舊傷復發還是保留實力，日本隊都三緘其口。中國一姐陳雨菲相對健康，不受腳傷影響，4次出賽都贏球，率隊以3：0橫掃印尼，奪下隊史第16冠。

《新華社》指出，身體狀況無疑是左右羽球女單奧運金牌的重要因素之一，經歷了兩次重大傷勢強勢回歸的瑪琳比上述4人還要健康，將會是奧運金牌的強力競爭者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法