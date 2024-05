MLB》4局挨2轟狂失7分！ 前藍鳥王牌復出首戰就核爆

馬諾亞本季首戰僅投4局就挨2轟,狂失7分。(資料照,今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕開季因右肩不適而在傷兵名單的前藍鳥王牌馬諾亞(Alek Manoah),今天復出迎來本季首場先發,不料賽季第一戰就有「核爆級」災難表現,僅投4局就掉7分,終場藍鳥以8:11敗給國民。

馬諾亞今天先發對上國民,投滿4局掉了7分,其中6分為自責分,總計被擊出了6支安打、包含2發全壘打,另外送出了4次保送,不過也投出了6次三振;在進入第5局時,教練就先行換投,沒有讓馬諾亞繼續投下去。

幸運的是,在隊友強大火力掩護下,馬諾亞逃過了敗投責任,不過比賽後段藍鳥牛棚無法封鎖國民打線,儘管自家打線打了8分回來,但終場還是以3分之差落敗。

馬諾亞2021年登上大聯盟,首年繳出9勝2敗、防禦率3.22的好成績,隔年持續進化,31場先發繳出16勝7敗的好成績,防禦率下修至2.24,是該年藍鳥陣中的勝投王,在美聯塞揚票選中排名第3。

不料去年馬諾亞陷入大低潮,賽季期間一度被下放新人聯盟,19場先發僅繳出3勝9敗、防禦率5.87的成績。今年因傷未能趕上開季,如今首戰表現不佳,表現持續迷航中。

Alek Manoah has given up seven runs (six earned) to the Nationals in his first MLB start since last August pic.twitter.com/iJ9LbEltlu