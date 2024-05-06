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MLB》4局挨2轟狂失7分！ 前藍鳥王牌復出首戰就核爆

2024/05/06 10:21

馬諾亞本季首戰僅投4局就挨2轟，狂失7分。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季因右肩不適而在傷兵名單的前藍鳥王牌馬諾亞（Alek Manoah），今天復出迎來本季首場先發，不料賽季第一戰就有「核爆級」災難表現，僅投4局就掉7分，終場藍鳥以8：11敗給國民。

馬諾亞今天先發對上國民，投滿4局掉了7分，其中6分為自責分，總計被擊出了6支安打、包含2發全壘打，另外送出了4次保送，不過也投出了6次三振；在進入第5局時，教練就先行換投，沒有讓馬諾亞繼續投下去。

幸運的是，在隊友強大火力掩護下，馬諾亞逃過了敗投責任，不過比賽後段藍鳥牛棚無法封鎖國民打線，儘管自家打線打了8分回來，但終場還是以3分之差落敗。

馬諾亞2021年登上大聯盟，首年繳出9勝2敗、防禦率3.22的好成績，隔年持續進化，31場先發繳出16勝7敗的好成績，防禦率下修至2.24，是該年藍鳥陣中的勝投王，在美聯塞揚票選中排名第3。

不料去年馬諾亞陷入大低潮，賽季期間一度被下放新人聯盟，19場先發僅繳出3勝9敗、防禦率5.87的成績。今年因傷未能趕上開季，如今首戰表現不佳，表現持續迷航中。

 

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