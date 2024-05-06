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網球》「每天都像要死掉一樣」盧布列夫抱病勇奪馬德里大師賽冠軍

2024/05/06 10:32

盧布列夫。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界第8的俄羅斯名將盧布列夫（Andrey Rublev）今在馬德里大師賽決賽以4：6、7：5、7：5擊敗加拿大好手阿里亞西姆（Felix Auger-Aliassime），抱病勇奪生涯第二座大師賽男單冠軍。

盧布列夫自1月在香港公開賽封王後就陷入低潮，最近連三站一輪遊，此次抱著病軀在8強扳倒尋求三連霸的西班牙前球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），4強力退美國第12種子弗里茲（Taylor Fritz），今在決賽後來居上，決勝盤第12局靠著阿里亞西姆的再見雙誤，終於在這場2小時48分鐘的大戰中脫穎而出。

「如果你們知道過去9天我經歷的一切，絕對無法想到我會奪冠，」盧布列夫賽後透露，自己一週來幾乎無法入眠，多虧醫生的幫助才能撐過來，「每天都像要死掉一樣，晚上根本沒辦法睡覺，過去這三、四天我都沒睡。」

盧布列夫展現風度盛讚對手，「這是場不可思議的比賽，他跟我一樣值得這座冠軍，我們合力貢獻一場精彩戰役，最重要的是球迷享受其中，但運動就是如此，我們不能有兩個冠軍。」

23歲的加拿大好手阿里亞西姆此次晉級過程中，三度遇到對手退賽，包括8強義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner）因臀部傷勢賽前就宣告不打，4強與捷克萊赫卡（Jiri Lehecka）也只打7局、對手就因背傷被迫棄賽，最終在生涯第一場大師賽決賽以亞軍作收。

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