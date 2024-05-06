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中職》統一獅復古月第2波！ 進場贈2款復古四方巾

2024/05/06 11:30

統一獅本月最後一週週六賽事，特別推出獅子軍四方巾。（統一獅隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕五月統一獅台南棒球場主場賽事，規劃復古月主題日活動，上週五到週日，連續三天傳統應援號角再次響起，壁壘分明對抗比賽張力再現。本月最後一週週六賽事 5.25（六）特別推出獅子軍四方巾，重新復刻2004年季賽後球迷搶先收藏贈品，本次「獅子軍四方巾」推出兩款設計，其中包括復古版及35週年橘，持當日賽事門票即可排隊兌換，每場賽事限量5000份，數量有限換完為止，凡2024年度季票、鑽石席、家庭席、球探席均保留贈品兌換，並設置專屬服務攤位進行兌換。

統一獅本月最後一週週六賽事，特別推出獅子軍四方巾。（統一獅隊提供）

本系列復古主題「獅子軍四方巾」特別推出兩款提供球迷收藏，並可多用途使用，其中當做頭巾、披巾、手巾或桌巾使用，歡迎五月復古月球迷兌換後，展現創意發揮各項不同用途，讓棒球融入生活。

本系列獅隊特別安排UniGirls 侯方、包子拍攝宣傳照片。統一獅5月復古月主題賽事賽程預售票，目前於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，歡迎球迷無論是主、客場球迷一起進場感受復古月傳統應援的魅力與震撼。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將ㄕvs.統一獅

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅

看台應援：

主隊應援：一壘區、本壘區、外野區

客隊應援：三壘區 ＊客隊官方應援團位置規劃在三壘Ｅ區1~2排

預售平台：

全台統一超商ibon售票機台

ibon網路售票系統

https://pse.is/5u8r55

.

週六、週日主題日贈品：

https://pse.is/5u8v9j

統一獅本月最後一週週六賽事，特別推出獅子軍四方巾。（統一獅隊提供）

統一獅本月最後一週週六賽事，特別推出獅子軍四方巾。（統一獅隊提供）

統一獅本月最後一週週六賽事，特別推出獅子軍四方巾。（統一獅隊提供）

統一獅本月最後一週週六賽事，特別推出獅子軍四方巾。（統一獅隊提供）

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