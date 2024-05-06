網球》前Top10好手掉到世界142名  阿根廷「小巨人」宣布明年退休 

阿根廷小巨人史瓦茲曼。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界排名曾高居男單第8的阿根廷小巨人史瓦茲曼（Diego Schwartzman）近年陷入低潮，今宣布明年球季就要高掛球拍。

身高170公分的史瓦茲曼克服身材劣勢，生涯拿過4座ATP冠軍，在紅土賽場上有不少佳作，曾在2020年法國網球公開賽闖進4強才不敵納達爾（Rafael Nadal），同年也打進於倫敦舉行的年終總決賽。

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曾是世界前十好手，史瓦茲曼去年開始因腳傷陷入低潮，6月就掉出百名外，今年澳網得從資格賽開始打起，不過一輪就遭淘汰，本季尚未在任何一站的會內賽打進第二輪，戰績0勝6敗

31歲的史瓦茲曼宣布明年2月阿根廷公開賽就是最後一站，將在家鄉為生涯畫下句點，他有感而發寫道，在這條路上經歷許多難忘的時刻、遇見很多幫助自己成長的人，但實在難以再負荷高強度的日程、無法再純粹享受網球。

「離開這個對我意義非凡的運動是很艱難的決定，」史瓦茲曼指出，「我曾如此喜愛網球，希望能一直帶著微笑打下去，只是最近笑容有時候會消失，內心那頭充滿競爭意識的猛獸讓我無法像以前一樣享受比賽。」

史瓦茲曼不忘感謝團隊這幾年的付出，文末還對網球感性喊話，「網球，我該對你說些什麼呢？你讓我跑得筋疲力盡、讓我哭、讓我笑，讓我有機會旅行、去到那麼多地方，現在是時候邁入下個階段了，很快就會再見的，網球！直到最後一拍、最後一分為止，身為職業球員的我定會在場上全力以赴。」

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