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MLB》前洋基強投5局6K勝投飛了！ 大都會史上最貴終結者9下砸鍋（影音）

2024/05/06 14:15

塞維里諾。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今與光芒之戰打得膠著，雙方鏖戰到延長賽分勝負，最終光芒在10局下半擊出再見三壘安打，終場以7：6戲劇性獲勝。

大都會派出前洋基強投塞維里諾（Luis Severino）掛帥先發，他今日控球不穩，前4局都有狀況，直到5下才投出三上三下。

塞維里諾投完5局結束投球工作，用球數多達98球，被敲4支安打，失4分責失，投出6三振、6保送，退場時大都會以5：4領先，具勝投資格。

大都會帶著1分領先進入9局下半，推出終結者狄亞茲（Edwin Diaz）登板，未料在2出局後被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出陽春砲，雙方平手回到原點，塞維里諾勝投也飛了。狄亞茲在2022年賽季投出生涯年，季後與大都會簽下一紙5年1.2億美元大約，成為史上最貴終結者，此役挨轟砸鍋，本季首次救援失敗。

兩隊5：5進入延長賽，大都會10局上半添得1分，10下光芒展開反擊，德盧卡（Jonny DeLuca）把握住無人出局一三壘有人機會，擊出中外野三壘安打，一棒清空壘上跑者，向對手說再見，成為贏球功臣。

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