足球》迷你足球賽教練竟動手推小球員？ 協會懲處出爐

2024安聯小小世界盃花蓮區預賽爆發爭議事件，昨日GOAT勁U8對上北埔國小寶寶一戰，GOAT勁U8隊的王姓教練竟動手推小球員。（取自Junior World Cup小小世界盃臉書粉絲團專頁）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024安聯小小世界盃花蓮區預賽爆發爭議事件， 昨日GOAT勁U8對上北埔國小寶寶一戰，GOAT勁U8隊的王姓教練竟動手推小球員。迷你足球協會稍早已針對該事件開會處理，並透過聲明表示，動手的王姓教練將禁賽2年，2年內不得參與迷你足球協會辦理之任何賽事。

該場比賽為5月5日下午3點40分（場次43）GOAT勁U8對上 北埔國小寶寶隊，事件發生在第9分鐘，雙方球員爭搶球後球出界，裁判吹哨後欲向前說明該員犯規情況，未料GOAT勁U8王姓教練仍動手推北埔國小寶寶隊球員，造成衝突。

請繼續往下閱讀...

迷你足球協會今天表示，已針對該事件成立特別專案委員會專責處理，特別專案委員會由指導單位中華民國足球協會副秘書長、安聯小小世界盃大會裁判長、花蓮區預賽技術委員、顧問律師、媒體代表、 專案負責人代表組成，安聯代表列席討論。

今天在會議中決議，GOAT勁U8王姓教練動手推北埔國小寶寶隊球員，現場已給予紅牌出場處分。決議裁定禁賽兩年，兩年內不能參與迷你足球協會辦理之任何賽事，即日起生效。後續北埔國小寶寶隊潘姓教練動手推GOAT勁U8王姓教練一 事，現場已給予紅牌出場處分。 後經雙方協調，繼續完成該場賽事。

衝突當下大會即報警備案， 警方也有到場關心了解，GOAT勁U8王姓教練已在該球隊臉書粉絲專頁刊登道歉聲明，北埔國小寶寶隊潘姓教練經本會溝通說明後亦認同會議決議處理方式。

協會在聲明內重申，基於教育立場，堅決反對任何運動場上之暴力行為，強調須公平競賽，任何暴力行為將給予最嚴厲處分，決不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法