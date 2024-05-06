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全中運》宜縣奪30金創新高 3女將豪奪8金、盼朝奧運邁進

2024/05/06 15:17

113年全中運落幕，宜蘭縣勇奪30面金牌創歷年新高，縣府今天頒獎表揚選手。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕113年全國中等學校運動會落幕，宜蘭縣勇奪30面金牌創歷年新高，縣府今天頒獎表揚選手。吳沙國中是輕艇搖籃奪下6金，江欣瞳個人囊括4面金牌。羅東高商吳亭儀在輕艇項目，連續4年都獲得2金，創下歷史紀綠。另，宜蘭高商成喜宣在游泳項目也拿下2金，3名女將豪奪8金，希望未來能朝奧運之路邁進。

這屆全中運賽事，4月20日至25日在台北市各競賽場館，宜縣總獎牌數為30金18銀25銅，金牌數是非六都縣市的第二名，也創下宜蘭縣紀錄。縣長林姿妙今天在縣民大廳頒獎表揚選手，肯定各位選手的努力，並感謝教練們對於選手的支持與培育。

宜縣今年的水上運動項目，表現相當突出；輕艇項目摘下8金5銀4銅，划船項目4金，游泳也獲得2金，3項目共奪下14面金牌；吳沙國中是輕艇重點發展學校，勇奪6金5銀2，也是宜縣金牌數最多學校。

另，宜縣在武術項目也是技冠群雄，奪下9金2銀3銅。田徑項目復興國中包辦3金，柔道獲得2金以及角力、自由車各斬獲1金。

在眾多選手中，吳沙國中的江欣瞳在輕艇賽豪奪4面金牌；羅東高商吳亭儀也在輕艇項目奪下2金，她從110年至113年連續4年在全中運都奪下2金，已累計8面金牌；宜蘭高商成喜宣也摘下2金1銀，3位女將表現相當優異。

「拿到4金很開心！」江欣瞳說，後面還是要繼續努力，上了高中會遇到更強的對手，平常就是依照老師給的課表練習，大家一起努力，才會得到好成績。

吳亭儀指出，從國3時，輕艇納入全中運比賽項目，每年都拿2金，她每天努力訓練，一天訓練4、5個小時，風雨無阻，未來希望朝奧運之路邁進。

成喜宣說，很開心，謝謝教練跟家人的支持，平常要認真練習不要偷懶，一天練3個半小時，沒預料自己可以游得那麼好，有時壓力會比較大，她喜歡聽歌、彈吉他排解壓力。

吳沙國中是輕艇重點發展學校，勇奪6金5銀2，也是宜縣金牌數最多學校。 （記者游明金攝）

江欣瞳（左至右）、吳亭儀、成喜宣，3名女將就豪奪8金，表現優異。（記者游明金攝）

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