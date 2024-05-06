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全大運拳擊》林郁婷霸氣掃第8金 要去烏茲別克延續亞運奪金模式

2024/05/06 15:42

林郁婷（右）奪全大運第8金，再來要到烏茲別克移地訓練備戰巴黎奧運。（全大運提供）

〔記者林岳甫／台中報導〕在去年杭州亞運打下金牌的台灣拳擊女將林郁婷，今天在113年全大運公開女生組拳擊第六量級（60.01-64公斤）金牌戰，對手一上場就直接「丟毛巾」投降，林郁婷也兵不血刃，為輔仁大學留下金牌。

在國內賽事想體驗更高強度，林郁婷雖然已經跨量級參賽，但她實力依舊高人一等，今日決賽對手國立體大吳瑀倢直接丟毛巾宣布棄賽，林郁婷最終也成功摘下金牌，也是她在全大運的第8金，更是她轉學輔大後的首金。

林郁婷去年杭州亞運女子拳擊57公斤級一路過關斬將，金牌戰以5：0力壓哈薩克好手伊布拉吉莫娃，成為台灣首位在亞運女子拳擊奪金的選手，締造屬於自己的歷史，讓世界看見台灣的拳擊實力。

拿到亞運金牌並同時入手巴黎奧運參賽門票，林郁婷日前有到美國參賽，雖然首場就敗給巴西選手，但期間還是吸收到不少經驗。教練曾自強表示，這趟去美國雖然敗北，但也讓我們發現問題，接下來可以持續調整。

林郁婷去年杭州亞運前就有去烏茲別克移地訓練，如今結束全大運，曾自強、林郁婷將再度開啟亞運奪金的成功模式，本週就飛往烏茲別克進行長達2個月移地訓練，期間會到不少地方找烏茲別克高手過招。

林郁婷透露，烏茲別克的拳擊實力優異，剛好烏茲別克的教練穆拉特之前也有到台灣擔任教練，剛好他能牽線並安排行程，期待能在烏茲別克專心備戰。曾自強則表示，在台灣想要找到實力相當的選手難度較高，因此就決定再去烏茲別克專注訓練，屆時已會參與當地舉辦的國際邀請賽，提升林郁婷的競爭力。

林郁婷、曾自強（右）將到烏茲別克移地訓練備戰巴黎奧運。（全大運提供）

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