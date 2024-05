大谷翔平今天單場第二轟飛了464英呎遠。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對陣強敵勇士繳出單場4安、雙響砲的驚人表現,第10轟更飛了464英呎遠,就連工具人老將賽後都被大谷翔平的全壘打震懾。

《洛杉磯時報》報導指出,效力大聯盟11年的老將羅哈斯(Miguel Rojas),在看見大谷翔平的表現後盛讚:「我想我要打兩次才能打那麼遠。」、「這絕對是下一個等級的事物。能夠有像翔平這樣的人在陣中真的很特別,一個能夠做出這些事情的人。」

大谷翔平在經過休息後,對勇士的3場比賽他一共敲出8支安打,進帳3轟、6分打點,選到2次保送、被三振2次、跑出2次盜壘成功,打擊率高達6成67,攻擊指數1.417,幫助道奇隊3連戰橫掃強敵勇士隊。

Shohei Ohtani has 2 homers today and 10 homers already on the season! pic.twitter.com/8EXW3UGYiB