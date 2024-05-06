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NBA》盛讚愛德華茲是現代喬丹 美媒分析相似性

2024/05/06 16:20

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）在季後賽率隊於首輪橫掃太陽，第二輪首戰又豪取43分擊敗衛冕軍金塊，「現代喬丹」稱號再次不脛而走。

愛德華茲面對金塊一戰賽後，有球迷把他一記精彩轉身跳投與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）當年動作放在一起對比，讚他是「4K版高畫質喬丹」，此役負責轉播的克勞佛（Jamal Crawford）也向搭檔米勒（Reggie Miller）欲言又止表示，愛德華茲中距離的後仰跳投，讓自己想到「一個人」。

《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）隨後以標題「就說出來吧！愛德華茲現在真的很像喬丹」撰文，點出兩人的相似處，包括在空中躍起時的姿態，在場上時的傲慢神情，還有偶爾面對敵方時露出的微笑等。

愛德華茲。（資料照，法新社）

不可否認，愛德華茲還有很多的成長空間，湯普森特別提到，有很多人認為這樣的比較是褻瀆籃球之神，畢竟喬丹曾在1986年季後賽面對塞爾提克一戰，於波士頓如入無人之境，單場豪取63分，至今仍為球迷津津樂道。但湯普森認為，22歲的愛德華茲還年輕，有的是時間。

湯普森不僅認為，愛德華茲率領的灰狼隊不無機會在總冠軍賽就強碰塞爾提克，更提到與其說兩人是在能力上相近，不如說是風格雷同，「他看起來像喬丹、動作像喬丹，說起話來也像喬丹。」他指出，愛德華茲如喬丹一樣帶起一支弱旅，像他一樣向隊友灌輸自己的精神，也能在關鍵時刻接管比賽，把對手甩在身後。

愛德華茲今年也將代表美國隊出戰奧運，這次被譽為是自1992年夢幻隊後最強陣容，當時如日中天的球星是魔術強森（Magic Johnson）及柏德（Larry Bird），在他們陸續退役後，喬丹接掌了聯盟；這一次美國隊有詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等老將，湯普森看好愛德華茲隨老大哥們奪金後，回到NBA接下當今第一人的王位。

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