MLB》道奇終結者受傷但明星牛棚回歸！ 大秀超噁威浮滑球（影音）

崔南本季首度登板。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況絕佳的道奇隊在今天賽前傳出當家終結者菲利浦斯（Evan Phillips）進入15天傷病名單的壞消息，不過同時也傳出好消息，那就是明星老將崔南（Blake Treinen）本季首度登板且狀態絕好調。

道奇終結者菲利浦斯在賽前因為右腿筋拉傷進入15天傷病名單，而在今天一戰，先發投手派克斯頓（James Paxton）繳6.2局失1分好投。牛棚共3名投手接力，凱利（Joe Kelly）主投0.1局、崔南主投1局、葛洛佛（Michael Grove）主投1局皆無失分表現優異。

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在3位登板的牛棚投手當中，因為肩膀傷勢被放進傷病名單的崔南完成本季初登板，他主投1局用11顆球沒有掉分，對左打的凱蘭尼奇（Jarred Kelenic），更用一顆變化幅度超噁心的滑球讓他揮棒落空。

Blake Treinen, Ridiculous 85mph Slider Movement. pic.twitter.com/Ct1CXHFcYd — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 5, 2024

賽後羅伯斯（Dave Roberts）提到：「很高興看到他回來，看到他能保持效率並給了我們需要的投球表現。看起來他混用了全部的球種，然後對凱蘭尼奇丟出的威浮球令人印象深刻。我很高興他沒在第一場出賽就遭遇困難。」

現年35歲的崔南曾在2018年效力運動家時入選明星賽，2021與2022年他在道奇隊表現優異，不過2022年與2023年因傷只出賽5場。生涯崔南在大聯盟共有450場出賽，拿下36勝31敗，防禦率2.86，拿下79次救援成功與88次中繼成功。

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