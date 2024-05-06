晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇終結者受傷但明星牛棚回歸！ 大秀超噁威浮滑球（影音）

2024/05/06 17:17

崔南本季首度登板。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況絕佳的道奇隊在今天賽前傳出當家終結者菲利浦斯（Evan Phillips）進入15天傷病名單的壞消息，不過同時也傳出好消息，那就是明星老將崔南（Blake Treinen）本季首度登板且狀態絕好調。

道奇終結者菲利浦斯在賽前因為右腿筋拉傷進入15天傷病名單，而在今天一戰，先發投手派克斯頓（James Paxton）繳6.2局失1分好投。牛棚共3名投手接力，凱利（Joe Kelly）主投0.1局、崔南主投1局、葛洛佛（Michael Grove）主投1局皆無失分表現優異。

在3位登板的牛棚投手當中，因為肩膀傷勢被放進傷病名單的崔南完成本季初登板，他主投1局用11顆球沒有掉分，對左打的凱蘭尼奇（Jarred Kelenic），更用一顆變化幅度超噁心的滑球讓他揮棒落空。

賽後羅伯斯（Dave Roberts）提到：「很高興看到他回來，看到他能保持效率並給了我們需要的投球表現。看起來他混用了全部的球種，然後對凱蘭尼奇丟出的威浮球令人印象深刻。我很高興他沒在第一場出賽就遭遇困難。」

現年35歲的崔南曾在2018年效力運動家時入選明星賽，2021與2022年他在道奇隊表現優異，不過2022年與2023年因傷只出賽5場。生涯崔南在大聯盟共有450場出賽，拿下36勝31敗，防禦率2.86，拿下79次救援成功與88次中繼成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。