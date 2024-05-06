WTT大滿貫》直落三擊倒南韓削球美女 鄭怡靜搭上16強列車

鄭怡靜直落三擊敗南韓削球女將徐孝元，挺進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天在2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽女單次輪，以直落三擊退南韓削球名將徐孝元，率先闖進16強，下一輪將遭遇日本名將早田希娜和德國老將單曉娜的勝方。

世界排名12的鄭怡靜過去和世界排名28的徐孝元交手，以7勝4負佔上風，但今年新加坡大滿貫賽徐孝元以3:1扳倒鄭怡靜，終止對戰7連敗。

請繼續往下閱讀...

今天再度過招，鄭怡靜首局再度展現過人的韌性，在4:9落後下連續起板攻擊得手，追到8:9，迫使徐孝元叫暫停，恢復比賽後，鄭怡靜手感沒有冷卻，連拿2分，包括最後的幸運擦邊球，11:9後來居上。

第2局，鄭怡靜在9:6領先下被追到9:8，但她在暫停過後回穩，11:9再下一城，也重創對手士氣，隨後再以11:4輕鬆拿下第3局，完成甜蜜復仇。

世界排名40的陳思羽則以1:3（4:11、9:11、11:6、5:11）不敵世界排名16的摩納哥女將楊曉欣，苦吞對戰3連敗，無緣晉級16強。

男單方面，首輪在「台灣內戰」擊退林昀儒的43歲老將莊智淵，次輪對上世界排名31的南韓新秀趙大成，一開賽雖以9:11、8:11連丟兩局，但他沒有放棄，以11:7、11:5連追2局扳平戰局，可惜決勝局在6:5領先下被對手打出一波6:1的反擊，最終7:11飲恨，止於32強，也是繼新加坡大滿貫賽後今年第二度栽在趙大成手上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法