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全大運游泳》巴黎奧運國手王冠閎不受流感影響 200蝶完成4連霸

2024/05/06 19:09

王冠閎在113年全大運游泳公開男生組200公尺蝶式以1分58秒23摘金，霸氣完成4連霸。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台中報導〕日前遇上B型流感襲擊的台灣師大名將王冠閎，今天在113年全大運游泳公開男生組200公尺蝶式證明實力依舊超群，以1分58秒23摘金，霸氣完成4連霸。

王冠閎曾在2年前全大運遇上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，這次全大運又碰上流感，發燒、退燒就花了整整5天，即使目前已痊癒，但體能狀態多少都有受影響，因此本屆賽事就以檢驗訓練狀況為主，但還是會努力替台師大多爭取金牌。

王冠閎的200蝶最佳成績是2021年東京奧運締造的1分54秒44全國紀錄，如今想尋求再次突破，之前花不少時間強化身體力量。教練黃智勇透露，王冠閎決賽的整趟划手次數有減少約6下，代表身體力量有進步，但速耐力尚未進行調整，之後會開始衝刺體能。

王冠閎希望自己之後可以多注意身體狀況，不要再因為感冒誤事，他預計21日將到法國、西班牙、摩納哥參加國際賽，屆時有機會同場較勁歐洲各國的一流好手，希望能帶來不同的刺激，在6月則預計至亞洲國家進行移地訓練，要以最好的狀態迎接生涯第2次奧運。

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