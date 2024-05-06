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日職》宋家豪復仇歐力士洋砲成功！ 防禦率下降至2.19

2024/05/06 20:03

宋家豪主投1局無失分。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職樂天金鷲在主場迎戰歐力士一戰，球隊受制於歐力士左投曽谷龍平壓制以2：4輸球，台灣好手宋家豪登板投出變相的三上三下，表現精彩。

樂天打線前7局對歐力士先發左投曽谷龍平無可奈何1分未得，歐力士打線則在塞德諾（Leandro Cedeno）的3分砲與福田周平的三壘安打取得4：0領先。

樂天在8局才靠著選球與長打，於2出局後打退曽谷龍平，歐力士派出吉田輝星後援上場，但卻對淺村榮斗投出保送後被換下場，接替上場的左投富山凌雅被左打島内宏明敲出帶有2分打點的安打後退場，歐力士古田島成龍緊急登板，雖被代打的鈴木大地敲出紮實平飛球，不過運氣好直接進游擊手手套。

宋家豪在9上球隊2：4落後時登板，一開始用2球就解決掉紅林弘太郎，接著對上強打捕手森友哉被推出一支左外野方向安打，接著面對曾在本季4月10日敲過他全壘打、今天也有開轟的洋砲塞德諾，宋家豪讓賽德諾打出游擊滾地雙殺打，形成變相三上三下，賽後防禦率下降到2.19。

歐力士9局派出終結者馬查多（Andres Machado）登板關門，他順利投出三上三下助隊以4：2擊敗樂天，曽谷龍平以7.2局失2分，飆8K、1BB好投收下本季第2勝。

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