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高球》中國信託女子公開賽週四點燃戰火 安禾佑等女將盼金盃留在台灣

2024/05/06 20:16

2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽，將在5月9日點燃戰火。（官方提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金3000萬日圓（約630萬台幣）的2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽，5月9日將在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，我國旅外女將侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、張子怡、張雅淳等人都返台捍衛主場，期待把金盃留在台灣。

中國信託女子公開賽這次匯集台、日、韓、中、泰、德多國好手，總計108人將角逐540萬日圓（約113萬台幣）冠軍獎金。

今天出席記者會的中國信託女子高爾夫之星包含丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳以及劉芃珊。過去在經常在東方球場出賽的安禾佑表示，東方球場的果嶺很有挑戰性，只要有一點小失誤都可能影響很大。

安禾佑近兩季都在LPGA次巡征戰，她表示，經過國外賽事洗禮，抗壓性也跟著提升，希望能夠拿出最佳表現，把冠軍留在台灣。

這次帶傷出擊的張雅淳表示，目前傷勢恢復大概超過6成，也積極復健、調整，這次比賽會全力以赴。

日本東京之星銀行董事長暨賽會主席黃清苑表示，這次東方球場果嶺速度、長草區的草長、距離設定都有要求，皆按照日本巡迴賽規模。另外，賽事轉播也接軌國際，引進4D全視角影像技術，為台灣高爾夫球賽首次使用該技術，捕捉頂尖好手們揮桿的動作細節，為球迷帶來全新體驗。

中國信託慈善基金會副董事長陳國世提到，過去12年來，正式賽前都會舉辦『職業業餘配對賽』，將公益慈善精神融入高球活動，邀請貴賓客戶與職業好手以球會友、揮桿獻愛，只要擊出好成績，中國信託就捐出善款幫助弱勢孩童。

關於本屆賽事，大會在5/9（四）至5/11（六）提供免費接駁車，想親臨現場共襄盛舉的民眾，可在指定期間的上午8:00至下午14:30間，前往桃園捷運A7體育大學站1號出口搭乘前往東方球場的免費接駁服務。若無暇親赴現場，也可在5/10、5/11的11:00至16:00，鎖定中國信託女子公開賽 Facebook粉絲專頁、YouTube上的CTBC BROTHERS 中信兄弟官方頻道，以及MOD博斯高球2台欣賞Live直播。

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