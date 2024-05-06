高球》柏克萊「學霸」張子怡征戰LPGA次巡收穫多 中信公開賽拚首勝

前排左起為劉芃珊、張子怡、丁子云、安禾佑、張雅淳。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕畢業自美國柏克萊大學的張子怡這季正式登上LPGA次巡舞台，這週特別返台參與中國信託女子公開賽，還自尋求職業首勝的她，希望能把握在熟悉場地出賽的機會，把金盃留在台灣。

張子怡在本季正式登上LPGA次巡舞台，這次特別返台參戰，今天清晨剛抵達台灣，隨即現身記者會。她表示，近期隨著賽季進行，狀況越來越好，「整體表現上有慢慢找到節奏，之前動作有點跑掉，導致開季沒打得很好，自己在拿捏果嶺速度、策略上比較慢開機，但打了5場後有看到自己的進步。」她也不忘感謝中國信託贊助，讓她能順利征戰美巡。

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對於菜鳥賽季目標，張子怡表示，最希望可以打到年度前15，直接取得美巡資格，但第一年也不想給自己太大壓力，若能擠進前40名，資格考可從第4關打起，也能藉此取得資格。

征戰美次巡賽除了比賽壓力，經常得面臨舟車勞頓、文化適應的問題，張子怡提到，自高中起幾乎每年都會到美國比賽，加上大學在當地念書，前後待了8年，對於當地狀況相對熟悉，也有一定的人脈能提供協助，讓她好好專心在賽場上。

張子怡前次奪冠為2020年緯創公開賽業餘冠軍，她表示，大學期間也打過幾次第2名，轉職業後還在尋求首冠，「很希望這週是我的一週，東方是我打了10年的場地，希望可以把握機會。雖然剛回來，但聽說果嶺速度滿快的，可以跟美巡無縫接軌，現在我的狀況也能打得更積極一點，期待把冠軍留在台灣。」

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