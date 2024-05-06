日職》「筒神」太狂！ 筒香嘉智重返一軍首戰就敲逆轉致勝轟（影音）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕結束大聯盟旅程返回日本回到母隊橫濱DeNA的筒香嘉智，今天在重返一軍的首場比賽就敲出一發逆轉的致勝三分砲，幫助球隊以6：5擊敗養樂多收下2連勝。

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筒香嘉智今天擔任先發左外野手打第6棒，首打席選到四壞保送上壘，第二打席敲出飛球出局，第三打席他敲出差點過牆的二壘安打，第四打席面對洋投艾斯帕達（Jose Espada）掃出右外野方向逆轉三分砲，總計今天筒香3打數2安打，打進3分打點跑回2分。

筒香嘉智敲出逆轉致勝三分砲。（圖片取自橫濱DeNA X）

養樂多在8上打完還以5：2領先橫濱，不過在8下風雲變色，艾斯帕達1出局後被蝦名達夫敲出二壘安打再被佐野恵太敲出一壘安打失掉1分，牧秀悟被三振成為第二個出局數，宮﨑敏郎選到四壞保送後被換代跑柴田竜拓，接著筒香嘉智鎖定艾斯帕達第一球敲出逆轉三分砲，單局灌進4分逆轉養樂多，9上森原康平關門成功，橫濱終場以6：5逆轉取勝。

養樂多先發投手，44歲左投石川雅規今天主投5局失2分拿到勝投資格，原本有望挑戰連續23年都奪勝超狂紀錄，不過因為隊友救援失敗，如今記錄得再等等。

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