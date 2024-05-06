晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「筒神」太狂！ 筒香嘉智重返一軍首戰就敲逆轉致勝轟（影音）

2024/05/06 20:54

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕結束大聯盟旅程返回日本回到母隊橫濱DeNA的筒香嘉智，今天在重返一軍的首場比賽就敲出一發逆轉的致勝三分砲，幫助球隊以6：5擊敗養樂多收下2連勝。

筒香嘉智今天擔任先發左外野手打第6棒，首打席選到四壞保送上壘，第二打席敲出飛球出局，第三打席他敲出差點過牆的二壘安打，第四打席面對洋投艾斯帕達（Jose Espada）掃出右外野方向逆轉三分砲，總計今天筒香3打數2安打，打進3分打點跑回2分。

筒香嘉智敲出逆轉致勝三分砲。（圖片取自橫濱DeNA X）

養樂多在8上打完還以5：2領先橫濱，不過在8下風雲變色，艾斯帕達1出局後被蝦名達夫敲出二壘安打再被佐野恵太敲出一壘安打失掉1分，牧秀悟被三振成為第二個出局數，宮﨑敏郎選到四壞保送後被換代跑柴田竜拓，接著筒香嘉智鎖定艾斯帕達第一球敲出逆轉三分砲，單局灌進4分逆轉養樂多，9上森原康平關門成功，橫濱終場以6：5逆轉取勝。

養樂多先發投手，44歲左投石川雅規今天主投5局失2分拿到勝投資格，原本有望挑戰連續23年都奪勝超狂紀錄，不過因為隊友救援失敗，如今記錄得再等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。