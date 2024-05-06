WTT大滿貫》中國軍團落難日 王曼昱、梁靖崑、林高遠32強爆冷出局！

梁靖崑不敵伊朗怪拍阿拉米揚，提前出局。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕戰力強大的中國軍團，今天在2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽男、女單打32強賽遭遇重創，世界排名第4的梁靖崑、第6的林高遠和女子世界排名第2的王曼昱都爆冷出局。

上個月才奪下仁川冠軍賽的梁靖崑，次輪面對世界排名68的伊朗怪拍阿拉米揚，完全不適應對手怪異的發球和全檯反手拉的特殊打法，苦戰5局後以14:12、6:11、11:8、9:11、5:11遭逆轉。

請繼續往下閱讀...

上個月在澳門世界杯一路殺進決賽才遭馬龍演出超級大逆轉的林高遠，今天對上世界排名27的丹麥一哥葛洛斯，也陷入苦戰，在關鍵第4局錯失2個局點，最終以8:11、7:11、14:12、11:13提前買單。

林高遠敗給丹麥一哥葛洛斯，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

今年贏得新加坡大滿貫冠軍，仁川冠軍賽和澳門世界杯都闖進決賽的王曼昱，遭遇世界排名39的印度顆粒女將芭特拉，也以11:6、5:11、7:11、10:12遭逆轉，中止對戰5連勝，成為這次大滿貫賽第一位出局的中國女將。

此外，世界排名第7的南韓一姐申裕斌也以0:3不敵世界排名23的日本女將木原美悠，止於32強。

女單第二種子王曼昱爆冷輸給印度女將芭特拉。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法