晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1季後賽》艾德轟32分、林韋翰13助攻 衛冕軍特攻逆轉戰神扳平戰局

2024/05/06 21:31

特攻艾德拿下32分。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕T1聯盟季後賽首輪A組第2戰，特攻今在阿巴西缺陣之下，靠著洋將艾德貢獻32分以及老將林韋翰下半場吹針引線逆轉戰局，終場以95：88擊敗戰神，在5戰3勝的系列賽扳平為1：1。

前役在延長賽敗下陣來的衛冕軍特攻，今開賽手感依舊低迷，首節外線11投0中，上半場命中率不到3成，打完前兩節以38：47落後，艾德攻下全隊最高13分，戰神方面，傷癒回歸的恩多取得全場最高16分、林秉聖拿下13分。

易籃後，特攻吹起反攻號角，打出20：10的小高潮一舉逆轉超前，兩隊手感明顯升溫、戰得難分難捨，戰神在第三節尾聲靠著柯丹犯規、林秉聖3罰俱中，帶著1分領先進入決勝節。

特攻末節開賽後靠林韋翰穿針引線，再度取得超前，這位帶傷上陣的老將隨後因在禁區撞到恩多，一度膝蓋不適退場，他在治療後又回到場上，衛冕軍拉出一波17：6的攻勢取得雙位數領先，終場就以7分差帶走勝利。

林韋翰傳出13次助攻。（記者王藝菘攝）

艾德貢獻全隊最高32分、另有11籃板，謝亞軒繳出24分7籃板6抄截，克力斯挹注20分10籃板，林韋翰14分、13助攻。

戰神方面，林秉聖拿下30分、恩多挹注20分、14籃板，強森14分、9籃板，丁聖儒斬獲12分。

林秉聖拿下30分。（記者王藝菘攝）

恩多（圖中）帶球上籃，特攻球員出手阻攔。（記者王藝菘攝）

特攻艾德。（記者王藝菘攝）

特攻艾德。（記者王藝菘攝）

中信特攻以95比88戰勝臺北戰神。（記者王藝菘攝）

中信特攻以95比88戰勝臺北戰神。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。