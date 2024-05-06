T1季後賽》艾德轟32分、林韋翰13助攻 衛冕軍特攻逆轉戰神扳平戰局

特攻艾德拿下32分。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕T1聯盟季後賽首輪A組第2戰，特攻今在阿巴西缺陣之下，靠著洋將艾德貢獻32分以及老將林韋翰下半場吹針引線逆轉戰局，終場以95：88擊敗戰神，在5戰3勝的系列賽扳平為1：1。

前役在延長賽敗下陣來的衛冕軍特攻，今開賽手感依舊低迷，首節外線11投0中，上半場命中率不到3成，打完前兩節以38：47落後，艾德攻下全隊最高13分，戰神方面，傷癒回歸的恩多取得全場最高16分、林秉聖拿下13分。

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易籃後，特攻吹起反攻號角，打出20：10的小高潮一舉逆轉超前，兩隊手感明顯升溫、戰得難分難捨，戰神在第三節尾聲靠著柯丹犯規、林秉聖3罰俱中，帶著1分領先進入決勝節。

特攻末節開賽後靠林韋翰穿針引線，再度取得超前，這位帶傷上陣的老將隨後因在禁區撞到恩多，一度膝蓋不適退場，他在治療後又回到場上，衛冕軍拉出一波17：6的攻勢取得雙位數領先，終場就以7分差帶走勝利。

林韋翰傳出13次助攻。（記者王藝菘攝）

艾德貢獻全隊最高32分、另有11籃板，謝亞軒繳出24分7籃板6抄截，克力斯挹注20分10籃板，林韋翰14分、13助攻。

戰神方面，林秉聖拿下30分、恩多挹注20分、14籃板，強森14分、9籃板，丁聖儒斬獲12分。

林秉聖拿下30分。（記者王藝菘攝）

恩多（圖中）帶球上籃，特攻球員出手阻攔。（記者王藝菘攝）

特攻艾德。（記者王藝菘攝）

特攻艾德。（記者王藝菘攝）

中信特攻以95比88戰勝臺北戰神。（記者王藝菘攝）

中信特攻以95比88戰勝臺北戰神。（記者王藝菘攝）

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