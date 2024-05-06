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T1季後賽》意外輸掉首戰背負極大壓力 特攻教頭感謝林韋翰挺身而出 

2024/05/06 22:51

中信特攻隊長林韋翰（中）與隊友們互相擁抱。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕特攻在季後賽首戰意外在延長賽不敵第4種子戰神，今晚成功以95：88贏球，成功將系列賽扳平，總教練李逸驊直言，身為頭號種子背負相當大的壓力。

李逸驊指出，特攻身為例行賽龍頭，又是衛冕軍，為了要拚連霸壓力非常大，因此首戰無法發揮出應有實力，「第一場輸了之後壓力又更大了。」

此役特攻能演出逆轉秀，單場13助攻的老將林韋翰是關鍵功臣，李逸驊特別感謝他的付出，「很感謝他挺身而出，幫我們在下半場把落後的分數追回來，我也提醒年輕球員，要跟他多學習打球的態度。」

特攻上役首節外線12投0中、今天第一節也是11投0中，對此李逸驊認為，一方面是出於心理問題，「賽前熱身都很準，前一天也都很準。」另外控衛能否找到空擋傳球也是問題，像林韋翰與謝亞軒今天在下半場的搭配就很出色，「這一場壓力釋放之後，命中率自然就會回來。」

兩軍將在週四於台大體育館進行第三戰，李逸驊指出，腳踝扭傷的阿巴西上場機率不高，因此鋒線球員可能一樣會很辛苦，希望經過休兵日的調整與練習，可以克服掉禁區在第一戰出現的劣勢。

李逸驊。（記者王藝菘攝）

謝亞軒。（記者王藝菘攝）

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