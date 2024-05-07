WTT大滿貫》苦戰4局不敵法國組合 林昀儒/陳思羽無緣晉級8強

林昀儒/陳思羽不敵法國組合，無緣晉級8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的林昀儒/陳思羽，今天凌晨在2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽混雙16強戰以1:3不敵法國組合A.勒布朗/袁嘉楠，無緣晉級8強。

去年才開始合作的A.勒布朗/袁嘉楠，雖然世界排名僅20，但這對相差18歲的女大男小組合，在去年阿拉木圖挑戰賽曾以3:2扳倒中國年輕組合林詩棟/蒯曼，今年果阿球星挑戰賽也擊退實力不弱的南韓組合張禹珍/田志希，挺進4強，實力不容小覷。

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出發前飽受流感所擾的林昀儒和有傷在身的陳思羽，這次明顯未在最佳狀態，首局雖然以4:1開局，並取得6:3領先，但在8:7時突然遭遇亂流連丟4分，8:11讓出。

第2局，林陳配在6:5領先時被法國組合打出一波5:2反擊，反以8:10落後，兩人雖然奮力救下兩個局點追成丟士，但隨後回球冒高，被勒布朗連續正手攻擊得手，10:12再丟1局。

背水一戰的林陳配，第3局靠林昀儒招牌反手擰一路領先，但在9:7時被對手連續起板得分，反倒以9:10落後。危急時刻，林陳配頂住壓力，化解兩個賽末點，在13:14時連拿3分，16:14艱苦扳回一城。

第4局，勒布朗一上來接發球直接反手擰得手，法國組合連拿3分，隨後又是一輪猛攻，取得7:1大幅領先，林陳配一路被壓制，無力回天，最終以3:11繳械。

世界排名第2的南韓組合林鐘勳/申裕斌，激戰5局後也以2:3不敵世界排名22的瑞典組合卡爾森/卡爾柏格，同樣未能晉級8強。

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