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NBA》馬刺天才狀元「斑馬」獲年度最佳新秀 還有望寫史無前例紀錄

2024/05/07 07:32

溫班亞馬。（取自NBA官方X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA在今天宣布2023-24賽季年度最佳新秀，馬刺天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以全票之姿，擊敗雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）與黃蜂前鋒B.米勒（Brandon Miller）兩位榜眼，眾望所歸地獲得此殊榮。

20歲的溫班亞馬本季出賽71場，場均繳出21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6火鍋與1.2抄截，上一位單季繳出場均20分、10籃板、3助攻、3火鍋的球員，是1999-20年賽季的MVP「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

溫班亞馬成為成為聯盟史上第6位全票新人王，前5人分別為山普森（Ralph Sampson）、羅賓森（David Robinson）、葛里芬（Blake Griffin）、里拉德（Damian Lillard）與湯斯（Karl-Anthony Towns）。而他也是隊史繼羅賓森與鄧肯（Tim Duncan）後，第3位年度最佳新秀

此外，溫班亞馬成為繼1985-86年賽季的波爾（Manute Bol）後，史上第二位單季火鍋領先全聯盟的新秀，他的254個火鍋也創下自莫寧（Alonzo Mourning）與歐尼爾在1992-93賽季後，首位單季累積250次火鍋的新秀。

溫班亞馬同時也和灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與熱火中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）入圍年度最佳防守球員獎決選名單，不僅如此，由於年度最佳防守陣容不侷限於球員位置，溫班亞馬在本週稍晚，還有望成為史上首位同時拿下年度最佳防守球員，以及入選年度最佳防守陣容的新秀。

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